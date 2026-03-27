Santo Stefano di Rogliano – Intensa e partecipata ma anche molto significativa la giornata formativa svolta presso la sede del Centro UNILAB – struttura sanitaria multidisciplinare – nel comune di Santo Stefano di Rogliano, in provincia di Cosenza, dove le corsiste e i corsisti dell’ITS Tirreno Academy hanno varcato la soglia di una realtà sanitaria che si conferma sempre più come punto di riferimento nei territori della Valle del Savuto e della Valle del Reventino.

L’iniziativa, inserita nel percorso formativo per tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica, ha rappresentato un momento concreto di incontro tra formazione e mondo del lavoro, consentendo ai giovani di entrare in contatto diretto con tecnologie avanzate, metodologie operative e professionalità altamente qualificate. Sin dai primi momenti della visita, UNILAB è stato definito dagli stessi partecipanti come una vera “eccellenza sanitaria”, capace di coniugare innovazione tecnologica, organizzazione efficiente e una forte attenzione alla dimensione umana della cura.

Un centro moderno, dinamico, in cui la competenza si intreccia con l’entusiasmo di un team giovane e preparato. A colpire particolarmente i corsisti è stata proprio la composizione del personale: professionisti giovani, ma già dotati di elevata preparazione tecnica e di una sorprendente capacità comunicativa. Un mix, questo, che è stato più volte sottolineato come elemento distintivo dell’intera struttura.

“È raro vedere una combinazione così efficace di freschezza ed estrema preparazione tecnica” – ha commentato uno dei partecipanti – evidenziando come gli operatori siano riusciti a trasmettere non solo conoscenze specialistiche, ma anche la passione per il proprio lavoro. Durante il percorso guidato, infatti, ogni area del centro è stata illustrata con chiarezza e precisione, offrendo una visione completa dei servizi e delle potenzialità della struttura. La visita ha consentito ai giovani di “toccare con mano” una realtà sanitaria all’avanguardia, perfettamente inserita nel contesto territoriale ma proiettata verso standard elevati di qualità e innovazione. Un ambiente in cui la tecnologia più avanzata si integra con un approccio orientato al paziente e alla formazione continua. Particolarmente significativo anche il commento di un’altra corsista, che appare sul sito della struttura sanitaria, che ha sottolineato come l’esperienza abbia rappresentato un momento fondamentale del proprio percorso: “Ho avuto il piacere di conoscere un’eccellenza sanitaria nella Valle del Savuto. Il centro UNILAB è formato da veri professionisti, molto giovani, capaci di farci approcciare alla strumentazione utilizzata, permettendoci di comprendere concretamente quello che potrà essere il nostro lavoro futuro”.

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Parole di apprezzamento sono state espresse anche per la disponibilità del team, sempre pronto a rispondere in maniera esaustiva alle domande, e per l’accoglienza riservata agli studenti, che hanno potuto vivere un’esperienza immersiva e altamente formativa. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’ITS Tirreno Academy e alla docente, professoressa Noto, per aver reso possibile questa opportunità, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale costruire ponti tra formazione e realtà operative. L’incontro svolto conferma come UNILAB rappresenti non solo una struttura sanitaria di alto livello, ma anche un presidio centrale per la crescita professionale dei giovani, capace di attrarre, formare e valorizzare nuove competenze. Un modello virtuoso, che guarda al futuro della sanità puntando sul talento, sull’innovazione e sulla qualità dei servizi.

Fonte foto pagina sociale: Centro Unilab