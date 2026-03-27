Nel panorama sempre più ricco del mondo dei podcast, nasce Serafguers Effect, un progetto indipendente che mette al centro il valore del dialogo spontaneo e senza filtri.

Ideato da un appassionato di giornalismo, il giovane Serafino Guerino ha pensato ad un podcast che si distingue per un approccio lontano dagli schemi tradizionali: niente domande preparate in anticipo, ma conversazioni che si sviluppano in modo naturale, con l’obiettivo di far emergere le peculiarità e le storie degli ospiti.

L’idea, maturata circa un anno fa, ha preso forma dopo un periodo di riflessione, nonostante l’assenza di esperienza nel campo della comunicazione digitale.

Il risultato è un format che punta tutto sull’autenticità e sull’ascolto.

Gli ospiti sono scelti per la loro capacità di ispirare: per i temi trattati, per le idee innovative o per il loro percorso di vita.

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Attualmente il podcast è agli inizi, con due episodi già disponibili, ma il progetto è in continua evoluzione e ambisce a crescere nel tempo.



Serafguers Effect è disponibile su YouTube e Spotify, ed è presente anche sui principali social network, tra cui Instagram, TikTok e Facebook.