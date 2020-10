Sono 19 le iniziative che saranno finanziate dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato, promosso con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle “reti locali” di volontariato per contrastare fenomeni di esclusione sociale nelle aree interne del Sud Italia, ovvero nei comuni che, a causa della distanza dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno subìto un graduale processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione. Coinvolti oltre 100 comuni e 200 organizzazioni di volontariato. Saranno attivati più di 2.600 “nuovi” volontari”.

In Calabria sono 4 i progetti ammessi, di cui uno in provincia di Catanzaro promosso dal Centro di aggregazione Bella Piazza ed attuato quale soggetto responsabile dall’Associazione Ginevra. L’intervento è lo localizzato nei comuni di Cropani, Petronà e Belcastro.

In sintesi il progetto intende realizzare, nel Comune di Cropani, presso la sede del soggetto responsabile, un Centro di aggregazione denominato “BELLA PIAZZA” (lo stesso centro offrirà servizi ai Comuni di Petronà e Belcastro) con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di disagio, esclusione sociale ed isolamento territoriale.

I destinatari del progetto sono bambini tra 5-7 anni e ragazzi tra 8-15 con particolare riferimento ai ragazzi

disabili.

All’interno del centro saranno realizzate attività di contrasto alla povertà educativa (percorsi di educazione e

formazione, di peer education green, riciclo) affiancate al potenziamento di servizi socio-assistenziali (servizi

di trasporto per disabili, consultorio familiare, sportello di ascolto, centro di ascolto pedagogico, logopedia per

i disturbi DSA). Prevista anche l’attivazione di percorsi sportivi presso il campetto sportivo polifunzionale del

comune di Cropani che sarà dato in comodato al soggetto responsabile.

Complessivamente, l’intervento prevede il coinvolgimento di 60 nuovi volontari, 300 studenti, 180 famiglie, 70

minori con disabilità e la costituzione di 3 nuove associazioni.

Contributo: € 179.580

Partenariato:

Asd Winner Boys Presila

Associazione Amici del Tedesco

Associazione Rangers del Mediterraneo – A.R.M.

Comune di Cropani

Confraternita di Misericordia di Belcastro

Istituto Comprensivo Statale di Cropani

Parrocchia

Per INFO: Fondazione Con il Sud – [email protected]

C’è chi avvierà percorsi di formazione per giovani che lavoreranno come organizzatori di eventi e chi realizzerà in un bene confiscato un centro di servizi socio-educativi e assistenziali per giovani, neet e anziani. E chi si occuperà di beni comuni, riqualificando piazze, realizzando parchi giochi con materiali di riciclo, elaborando proposte turistiche dedicate anche ai disabili o offrendo un taxi sociale per chi non è autosufficiente ma deve spostarsi per svolgere le attività quotidiane.

I progetti saranno finanziati complessivamente con oltre 3,3 milioni di euro (una media di 175 mila euro a iniziativa) e coinvolgeranno 107 comuni delle aree interne in tutte le regioni del Sud: 7 iniziative saranno avviate in Sicilia, 4 in Calabria, 3 in Puglia, 3 in Campania, 1 in Basilicata e 1 in Sardegna. I progetti coinvolgono nelle partnership oltre 200 organizzazioni e prevedono di “attivare” 2.600 nuovi volontari.

«Grazie all’impegno costante del volontariato, tanti borghi del nostro Sud che rischiano di spopolarsi e “scomparire” possono avere a disposizione nuovi servizi essenziali, o vedere rafforzati quelli esistenti», ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD.