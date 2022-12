Saranno 170mila euro le risorse che la Regione Calabria assegnerà al Comune di Marcellinara per la sistemazione del tetto della Chiesa di San Nicola di Marcellinara, crollato più di un anno fa a causa delle intemperie, rendendo, di fatto inagibile la stessa Chiesa.

“Dopo l’appello pubblico dei giorni scorsi -ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – che aveva seguito i ripetuti incontri, richieste scritte e trasmissione del progetto di restauro da parte dell’Amministrazione Comunale nel novembre e dicembre 2021, finalmente abbiamo avuto notizia da parte del Consigliere Regionale Antonio Montuoro, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’interessamento, dell’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento che destina 170mila euro al nostro Comune per la Chiesa di San Nicola. Rimaniamo ora in attesa del via libera ufficiale del Consiglio Regionale della Calabria”.

La Chiesa di San Nicola, sita nel centro storico di Marcellinara, è un’opera di notevole interesse che fa parte del patrimonio storico-artistico, così come sancito dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali; è sede della Congregazione dell’Immacolata, tra le più antiche del circondario, ed al suo interno è custodita una statua dell’Immacolata di particolare valore religioso e artistico. La grande campana della Chiesa – la torre campanaria è famosa per aver ispirato l’antropologo Ernesto de Martino che coniò appunto il concetto antropologico del “Campanile di Marcellinara” – reca un’incisione in latino che riporta la data del 1605, quindi, molto probabilmente, la Chiesa era già preesistente a quella data.

“Ci aspettiamo ora– ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – una forte attenzione della Regione Calabria sui beni e le attività culturali dei Comuni. Per questo confidiamo che ci sia, durante i lavori del Consiglio dedicati al bilancio, anche un punto specifico sull’ampliamento delle risorse da destinare all’avviso pubblico relativo alle attività culturale che, per esiguità di somme disponibili, ha visto finanziare pochissime iniziative rispetto alle tante presentate da Comuni ed associazioni, mortificando la meritoria azione portata avanti per promuovere la nostra Calabria a tutti i livelli”.