Una cerimonia intensa, partecipata e carica di significato ha segnato la presentazione del Premio di Laurea “Cav. Giovanni Colosimo” e l’ultima consegna, dopo la manifestazione del settembre scorso, del Premio “Marcellinara che produce 2025” all’azienda IGEA Calabra S.p.A., realtà imprenditoriale che da oltre quarant’anni opera sul territorio comunale.

L’evento si è svolto presso la Sala Cultura “Giovanni Paolo II”, moderato dall’avvocato Nadia Pirrottina, promotrice dell’iniziativa, che ha sottolineato il valore di una proposta “capace di unire memoria, merito e visione del futuro”, raccolta e sostenuta dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo.

Il premio di laurea, che vedrà anche la compartecipazione di IGEA Calabra, nasce per sostenere i giovani neolaureati di Marcellinara nel loro percorso di formazione, riconoscendo allo studio un ruolo centrale come strumento di emancipazione, crescita personale e affermazione del merito.

L’Amministrazione comunale ha annunciato la pubblicazione di un bando pubblico che interesserà sia l’ambito economico sia quello umanistico, in omaggio alla figura del Cavaliere Giovanni Colosimo, imprenditore illuminato e autentico mecenate della cultura, che nel corso della sua vita ha contribuito a finanziare numerose iniziative culturali.

Nel suo intervento, il Sindaco Vittorio Scerbo ha tracciato un profilo umano e imprenditoriale di grande spessore del Cavaliere Colosimo.

“La crescita della Calabria – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – passa inevitabilmente dal valore dell’impresa sana, di quell’imprenditoria capace di coniugare sviluppo economico, responsabilità sociale e rispetto della dignità delle persone. L’esempio del Cavaliere Giovanni Colosimo dimostra che anche nei contesti più complessi è possibile costruire percorsi di successo fondati su umanità, lavoro, visione ed integrità. Fare impresa in Calabria è possibile, se si ha il coraggio di guardare oltre”.

“Davanti a un bivio è bene intraprendere la strada più dura, più sacrificata, se si vuole avere successo”: parole di Giovanni Colosimo che continuano a parlare con forza alle nuove generazioni.

Con il Premio “Marcellinara che produce 2025”, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alle imprese che da oltre quarant’anni operano sul territorio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e sociale, con impatti che travalicano i confini regionali fino a raggiungere mercati nazionali e internazionali. IGEA Calabra S.p.A. rappresenta un modello virtuoso di sviluppo, capace di coniugare occupazione, competitività, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente, con ricadute che superano i confini regionali e raggiungono i mercati nazionali e internazionali.

Il Vicesindaco con delega alle Attività produttive, Saverio Gariano, ha evidenziato come il riconoscimento si inserisca in una più ampia strategia di valorizzazione del tessuto produttivo locale: “Stiamo lavorando con determinazione sulla zona industriale di Serramonda, con l’obiettivo di migliorare infrastrutture e servizi. Riconoscere il merito delle imprese significa rafforzare il rapporto tra istituzioni e mondo produttivo e creare le condizioni per nuovi investimenti e nuove opportunità di lavoro”.

Il Presidente del Consiglio comunale, Costantino Donato, ha sottolineato l’orgoglio della comunità: “Avere sul nostro territorio un’azienda longeva come IGEA significa avere un’impresa che crea lavoro, sviluppo e identità. È una presenza riconoscibile, che segna simbolicamente l’ingresso nella nostra cittadina e ne rappresenta quell’idea positiva di un territorio che sa crescere”.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente di IGEA Calabra S.p.A., Massimo Colosimo, ha espresso profonda gratitudine all’Amministrazione comunale e alla comunità: “Questo riconoscimento – ha evidenziato – testimonia un legame profondo con Marcellinara. In questi anni abbiamo cercato di restituire al territorio non solo in termini di impresa e occupazione, ma anche attraverso la tutela e la salvaguardia del contesto ambientale e sociale. È un premio che appartiene alla nostra famiglia e a tutti i lavoratori che ogni giorno contribuiscono a costruire valore”.

E i tanti lavoratori erano presenti in sala per testimoniare l’orgoglio e l’attaccamento a questi valori.

Il premio consegnato è un esemplare unico, realizzato dal Maestro ceramista Francesco Spoleti di Bagnara Calabra, la cui opera ha evocato i temi della bellezza, della memoria e dell’identità calabrese.

La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi musicali del Maestro Walter Nino Borrino, che hanno accompagnato i diversi momenti dell’evento, suggellando un incontro tra impresa, cultura e comunità.

Attualmente la Società IGEA gestisce uno dei più grandi e complessi impianti del sud Italia, per la produzione di energia refrigerante. Il polo logistico su cui transitano i prodotti di alcune tra le più importanti multinazionali del settore Frozen, è composto da oltre 50.000 mq. Di superficie refrigerata suddivisa in 10 compartimenti. La forza vendite è formata da 25 concessionari, presenti sul territorio con 90 automezzi che sviluppano un fatturato di 25 milioni di euro. I dipendenti tra diretti e indiretti sono 95. Il fatturato è di circa 80 milioni di euro annui con circa 150 dipendenti tra diretti ed indiretti.