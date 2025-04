Avviati i progetti per la promozione della mobilità sostenibile a Catanzaro, capoluogo della Calabria, e nei comuni di Palmi e Castrovillari.

Parte il “Programma sperimentale sharing mobility” da oggi, lunedì 28 aprile 2025, ed iniziano i progetti di bike sharing nelle tre città calabresi, si tratta in pratica del noleggio delle biciclette elettriche di cui avevamo dato notizia – pubblicando sulle pagine del sito ilReventino.it – l’articolo dal titolo: Parte il Bike Sharing della Calabria a Catanzaro, Castrovillari e Palmi.

Abbiamo realizzato delle interviste (VIDEO) che proponiamo all’attenzione dei lettori. La manifestazione che abbiamo seguito si è svolta a Catanzaro presso la stazione delle Ferrovie della Calabria, in via Milano.

Per il momento i nuovi mezzi elettrici sono disponibili nelle tre stazioni e magari, formuliamo l’idea tramite le pagine della nostra testata di informazione, perchè non estendere l’accesso, in un prossimo futuro, anche in alcune stazioni come Soveria Mannelli – Decollatura – Serrastretta – Carlopoli – Gimigliano della ferrovia riguardante il tratto Catanzaro – Cosenza, un servizio che pensiamo potrebbe essere utile ai viaggiatori pendolari ma anche a turisti e vacanzieri i cui costi risultano contenuti, come viene riportato nella tabella delle tariffe e scontistica – diffusa e contenuta nella cartella stampa nell’incontro di presentazione svolto nella stazione di Catanzaro – che sotto in fondo all’articolo pubblichiamo.

L’avanzamento della mobilità sostenibile nel capoluogo calabrese e in altre località significative della regione è gestito da Ferrovie della Calabria e Co.me.tra, insieme a Vaimoo, con il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica.

L’iniziativa, destinata a favorire la sperimentazione e l’integrazione dei servizi di mobilità condivisa a complemento del Tpl, mira allo sviluppo regionale della mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell’offerta di Trasporto in Calabria.

COME USARE IL SERVIZIO

Per accedere al servizio di bike sharing è necessario scaricare sul proprio smartphone l’App VAIMOO Bike Sharing e creare un account registrandosi con la propria email o con una delle modalità social disponibili (Apple ID, Google ID o Facebook).

Dopo aver effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni più vicine e raggiungibili a piedi in 5 minuti oppure è possibile navigare l’intera mappa della città e prenotare una bici, che verrà riservata per 30 minuti.

Raggiunta la stazione più vicina, per noleggiare una bici è necessario selezionare il veicolo in App o scansionare il codice QR presente sulla bicicletta, cliccare sul pulsante “Inizia corsa” e la bici sarà sbloccata ed attiva.

Per terminare la corsa è obbligatorio parcheggiare l’e-bike negli spazi di una delle stazioni contrassegnate da apposita segnaletica. Successivamente, sarà sufficiente cliccare su “Termina corsa” e attendere il messaggio di fine corsa avvenuta con successo. E’ sempre possibile utilizzare la funzione “pausa” per una fermata temporanea fuori stazione, ricordando che l’addebito del noleggio continua anche durante la “pausa”.

TARIFFE E SCONTISTICA

Il servizio di ebike sharing funzionerà con abbonamenti (BikePass) acquistabili in app, al quale va aggiunta una tariffa di 0,50€ ogni 30 minuti di utilizzo. In caso l’utente sia in possesso di un titolo di viaggio di Ferrovie della Calabria o di CO.ME.TRA potrà inserire il codice seriale in app alla voce “riscatta codice” prima di acquistare il BikePass per usufruire dei seguenti sconti ed ottenere i Voucher credito in minuti:



Fra i metodi di pagamento accettati dal servizio ci sono Carta di credito o debito, ApplePay e GooglePay.