La scrivente Organizzazione Sindacale, Confail Faisa – è affermato in una nota – nei mesi precedenti è intervenuta in merito agli investimenti del settore Ferroviario di Ferrovie della Calabria. Come aveva dichiarato l’Amministratore Unico, Ingegnere Ernesto Ferraro, sono stati stanziati di circa 400 milioni di euro, con cui si prevedeva l’acquisto di nuovi treni, in particolare quelli a idrogeno, assieme all’impianto di produzione idrogeno, che sarà situato a Cosenza VaglioLise, mentre a Catanzaro ci sarà la possibilità di realizzare un impianto più piccolo. Inoltre sempre come espresso, è in corso d’opera l’ammodernamento, messa in sicurezza e valorizzazione dell’intera tratto di linea di circa 100 km da Cosenza a Catanzaro, senza dimenticare il completamento della nuova metropolitana da Catanzaro Lido a Germaneto. Infatti da circa 2 mesi, è iniziato il cantiere per la costruzione dell’impianto ad idrogeno a Cosenza, ed in vista del traguardo del completamento dei lavori del cantiere della Metropolitana di Catanzaro, e della conseguente messa in esercizio, il 30 Aprile è stato effettuato il primo viaggio di collaudo per le verifiche tecniche di quanto già ultimato. Sul primo dei due binari, nel progetto definiti linea A e linea B, che collegano le stazioni di Catanzaro Sala e di Catanzaro Lido, e stata svolta la prova effettiva del treno, percorrendo l’interezza della linea A e fermandosi in ogni stazione per svolgere prove tecniche.

Sembrerebbe – prosegue la nota – che l’avanzamento dei lavori sul resto dell’opera proceda bene anche sul secondo binario, già interamente posato. Alla fine di maggio, potrebbe essere percorribile come il binario A, così come è in corso il completamento delle finiture sulle 6 stazioni intermedie, con la finalità di conseguire per settembre l’autorizzazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) all’entrata in esercizio. Inoltre, stanno proseguendo i lavori sulla linea C, che dalla stazione di Dulcino, si sviluppa per raggiungere la stazione di Germaneto passando per le due fermate intermedie di Campus e di Germaneto, il cui completamento dell’opera finale dovrebbe avvenire nel prossimo autunno, così da consentire l’entrata in esercizio di tutto il tracciato metropolitano entro la fine dell’anno.

Nei prossimi mesi, dovrebbero essere completati, il tratto da Madonna di Porto a Soveria Mannelli e il collegamento fino a Catanzaro Città, per poi intervenire con i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza fino a Cosenza. ComeO.S., ci riteniamo soddisfatti, in quanto, ciò che era stato dichiarato dall’ Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, si stia realizzando. Negli ultimi 3 anni è stato rinnovato anche il settore autoservizi con circa 200 nuovi autobus, garantendo un servizio più sicuro e confortevole ai passeggeri. Oltre all’ incremento dei veicoli ferroviari e automobilistici, c’è stata una crescita di assunzioni di nuove risorse in

entrambi i settori. Proprio di recente sono stati svolti corsi ( e ancora a tutt’oggi) per la formazione del nuovo personale ferroviario, di circa 60 unità, da inserire per il completamento delle piante organiche, sufficiente a garantire il fabbisogno aziendale.

Alla luce di quanto espresso, – concludono gli scriventi di Confail Faisa – siamo fermamente convinti che Regione e Ferrovie della Calabria debbano continuare questo percorso di crescita, per dare continuità al lavoro svolto fino ad’ ora. Soprattutto per non perdere di vista l’obiettivo comune di un’ innovativo TPL, come di recente è stato presentato a Catanzaro e Castrovillari il servizio Bike Sharing sempre di Ferrovie della Calabria, per garantire un supporto agevolato per lo spostamento dei viaggiatori, con la speranza che lo stesso si sviluppi anche in altri comuni. La Confail Faisa continuerà a dare il proprio contributo alla crescita dell’Azienda, al fine di offrire maggior

sicurezza e comfort per i lavoratori e i passeggeri, garantendo un’adeguata offerta commerciale, che vada a beneficio dei territori dell’intera Regione.