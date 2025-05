Nel 25° dell’approvazione della Legge n.150/2000 sull’informazione e comunicazione sono stati rinnovati i vertici nazionali dell’associazione italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Pasquale Mancuso coordinatore della Calabria è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel pubblicare la notizia, come redazione del sito ilReventino.it, intendiamo far pervenire le congratulazioni per l’incarico ricevuto prima di tutto ad un concittadino, amministatore, esponente politico e comunicatore pubblico, essendo originario e abitante nel territorio del Reventino, ma poi anche all’affezionato lettore e sostenitore fin dall’inizio dell’attività di informazione, intrapresa ormai da dieci anni, che portiamo avanti con la rivista ilReventino.it sul web e divenuta adesso testata giornalistica che registra sempre più apprezzamento da parte dei lettori – non solo dell’area centrale della Calabria – per l’obiettiva operazione di informazione propositiva svolta nel tempo [n.d.r.]. Di seguito pubblichiamo la nota pervenuta in redazione.

“Nella stagione delle connessioni più avanzate del Mondo globalizzato – ha affermato Pasquale Mancuso, Coordinatore della Calabria e neo eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale – abbiamo innanzi a noi il compito di allargare gli spazi di partecipazione e di comprensione dei fenomeni garantendo ai cittadini i diritti fondamentali; i dieci obiettivi che ci siamo dati, per il prossimo triennio, costituiscono una sfida avvincente ed un terreno, inedito ed inesplorato, di impegno”.

Nella splendida location di “Esperienza Europa – David Sassoli”, nuovo spazio espositivo dedicato all’UE, promosso dal Parlamento e dalla Commissione europea e intitolato all’ex presidente del Parlamento europeo, nella centralissima Piazza Venezia, a Roma, ha avuto luogo, nei giorni scorsi, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale della Comunicazione Pubblica e Istituzionale che ha proceduto al rinnovo delle cariche statutarie.

Confermati, per il prossimo triennio, la presidente Leda Guidi e il segretario generale Marco Magheri in un Consiglio direttivo di donne e uomini rappresentativi del variegato mondo della comunicazione istituzionale.

L’Associazione, costituita nel novembre del 1990 e che riunisce i comunicatori della sfera pubblica attestandone, unica in Italia, la qualificazione professionale, ha come finalità la promozione della cultura della comunicazione come leva per garantire i diritti fondamentali delle persone.

Il nuovo consiglio direttivo nazionale, votato dall’Assemblea e che rimarrà in carica per il prossimo triennio è composto da: Carlo Bianchessi, Alfredo D’Ari, Pier Virgilio Dastoli, Anna Chiara Della Monica, Sonia Fiucci, Leda Guidi, Eugenio Iorio, Antonella Lazzarini, Elena Silvia Lodi, Pierdomenico Lonzi, Marco Magheri, Pasquale Mancuso, Silvia Mattoni, Angelo Saccà e Claudio Trementozzi.

«Siamo una comunità – ha affermato la Presidente Leda Guidi subito dopo la sua riconferma al vertice nazionale dell’Associazione – che, pur nelle difficoltà “storiche” delle PA italiane, è orientata alle innovazioni ed è capace di attraversare cambiamenti e di accogliere nuove sfide professionali». Un’associazione con «obiettivi e valori – ha proseguito Guidi – che si arricchiscono, giorno per giorno, di nuovi contenuti e si aprono a nuove pratiche e a nuovi saperi, anche connessi con i cambiamenti sociali, tecnologici e mediali».

«Il nostro dovere – sottolinea dal canto suo il riconfermato Segretario Generale Marco Magheri – è di dare concreta attuazione a quanto evidenziato dall’OCSE nel suo ultimo rapporto e che appartiene al nostro DNA, cioè che le azioni di comunicazione debbano essere misurate relativamente agli effetti e all’impatto che hanno sulle politiche pubbliche. Il risultato del nostro contributo lo misureremo da quanto il nostro lavoro quotidiano riuscirà a incidere sulla qualità della vita delle singole persone».