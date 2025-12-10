Per chi ama Ducati, ci sono serate che non sono semplici eventi, ma appuntamenti con la propria passione.

Nella giornata di venerdì 12 dicembre 2025, presso la sede 11 Gradi concessionaria ufficiale Ducati di Maida in provincia di Catanzaro – in località Comuni Condomini vicino al centro commerciale Due Mari – gli appassionati motociclisti e gli sportivi, non solo delle due ruote, potranno vivere proprio una di queste serate: l’anteprima esclusiva della nuova Hypermotard V2 SP.

L’evento – come riporta una nota stampa pervenuta in redazione – rientra ufficialmente nel circuito di presentazioni nazionali dedicate alla nuova Hypermotard V2 SP, un percorso che farà tappa a Reggio Calabria e Cosenza e che ora arriva anche da noi, per coinvolgere la community Ducati del nostro territorio.

È la moto di cui tutti parlano da EICMA 2025: aggressiva, moderna, ancora più estrema rispetto alla generazione precedente. Una di quelle che guardi e ti immagini già tra le curve, con il sorriso sotto il casco.

«Noi abbiamo scelto – riporta il comunicato stampa diffuso dalla concessionaria 11 Gradi – di presentarla così: in casa nostra, circondati da persone che la pensano come noi. La serata inizierà alle 18:30 con il DJ set, per creare subito l’atmosfera giusta: musica, chiacchiere, sguardi che vanno alla moto coperta in attesa del momento clou.

Alle ore 19:00 spazio alla presentazione ufficiale della Hypermotard V2 SP, insieme allo staff Ducati: racconteremo cosa cambia, cosa la rende speciale, quali sono le novità tecniche e perché questa versione SP è così attesa.

Per noi di 11 Gradi è questo il senso della serata: mettere al centro la moto, certo, ma soprattutto la community che ci segue, i soci, gli amici, chi passa da qui perché sa che Ducati, da noi, è sempre di casa. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre 2025, con inizio dalle ore 18:00. Noi ci saremo, con il cuore rosso Ducati. Vi aspettiamo».

Dopo la presentazione, nessun tono formale: solo passione. Musica, soft drink, gadget ufficiali Ducati e, soprattutto, la possibilità di salire in sella per una foto sulla nuova Hypermotard V2 SP. Un assaggio concreto della moto che potrà essere ordinata in concessionaria.