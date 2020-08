Una buona notizia per la Calabria e, in particolare per la città dei 3 colli. Don Fabio Salerno, infatti, sacerdote nato a Catanzaro, è stato nominato segretario personale di papa Francesco.

Sul lieto evento è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Tallini. “Questa notizia – ha dichiarato in una breve nota stampa – riempie di gioia e di orgoglio i cuori di tutti i calabresi. Il delicatissimo incarico annunciato dal direttore della sala stampa vaticana è un grande riconoscimento per un ancor giovane religioso che ha dimostrando grandi doti nella diplomazia pontificia. E credo sia un grandissimo motivo di orgoglio – osserva ancora, Tallini – anche per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, illuminata dalla guida di monsignor Vincenzo Bertolone”.

Conclude il presidente nel comunicato: “Sono sicuro che don Fabio Salerno, al quale rivolgo le congratulazioni a nome dell’intero Consiglio regionale, terrà sempre serbata nel suo cuore la nostra amata Calabria”.