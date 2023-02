Bentornati a tutti i miei lettori. Oggi voglio parlavi della proposta per San Valentino dei Fratelli la Bufala di Rende e Cosenza dal nome Core-a-Core.

Sarà un viaggio enogastronomico con un menù fantastico che si intreccerà tra mare e terra per un’esplosione di sapore. Da non perdere questa fantastica serata in programma per il 14 febbraio. Ma le proposte non finiscono qui, Core-a-Core diventa anche un’occasione per promuovere la qualità del cibo Made in Italy.

Proprio per San Valentino, hanno deciso di riproporre un’idea del sapore antico rivisitata in chiave moderna: il Panaru… una linea di eco-box da comporre con le eccellenze del territorio che quotidianamente vengono servite nei ristoranti di Rende e Cosenza dei Fratelli la Bufala.

Le eco-box si potranno comporre in vari modi e gusti così da deliziare il proprio partner.

Io la mia l’ho composta così: ho iniziato con la pasta, degli spaghetti di qualità trafilati a bronzo, con un barattolo di alici sott’olio molto gustose, del pomodoro del Piennulo del Vesuvio Dop, dei filetti di tonno gustosissimi, grano armando cotto al vapore, dei Taralli con Sugna e mandorle di Tonino belli friabili, come piace a me, e non poteva mancare una bella bottiglia di vino rosato Artekè. Così da preparare una bella cenetta a casa della mia dolce metà. Io la stupirò con una bel primo: degli spaghettoni con alici e cipolla rossa, con sopra del Taralli di Tonino sbriciolato. Come secondo una bella crema di melanzane con filetti di tonno e sopra del grano tostato in padella, il tutto abbinato a un buon vino rosato Artekè (vino solidale). Saranno tutti prodotti tipici della cucina mediterranea, prodotti unici, genuini, di alta qualità e dal gusto molto particolare.

Vi consiglio di passare dai Fratelli la Bufala di Rende o Cosenza e di comporre la vostra eco-box così da donare qualcosa di particolare, prendendo il vostro partner per la gola come ho fatto io, per un regalo di “Core” molto originale. Mi raccomando se decidete di andare alla serata o di prendere una eco-box fatemi sapere se il mio suggerimento vi è stato utile, ci tengo a sapere il vostro parere, contattatemi tranquillamente se volete qualche consiglio per la vostra eco-box. Vi ricordò che potete interagire con me sulla mia pagina personale Facebook Piero Cantore.

Non mi resta che darvi appuntamento al mio prossimo articolo dedicato agli abbinamenti gastronomici con il sommelier del cibo… da non perdere.

Piero Cantore