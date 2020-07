Pubblichiamo una nota stampa del gruppo di opposizione al Comune di Decollatura, Lista Unica, di critica alla sindaca Angela Brigante e alla maggioranza. L’oggetto del contendere, in questo caso, è rappresentato dalla mancata pubblicazione di una delibera che riguarda lo Sprar. Sarà il tempo a dirci chi avrà avuto ragione in questa diatriba tra minoranza e opposizione, sempre disponibili a ospitare un’eventuale replica della sindaca Brigante. Unico commento che ci sentiamo di fare è che, a detta di Lista Unica, “quasi tutti i componenti della maggioranza” sarebbero appartenenti alla lega. Ebbene, se questa affermazione fosse vera, la penetrazione del partito di Salvini anche nella Calabria centrale ci lascerebbe quanto meno perplessi oltre che profondamente delusi.

<<Questa mattina (28 luglio) i consiglieri di minoranza Gigi De Grazia e Mauro De Grazia si sono recati in comune per prendere visione dell’originale della delibera n. 8 del 3 gennaio 2020, che era stata pubblicata giovedì passato dopo la segnalazione al segretario di alcune delibere mai pubblicate all’Albo nonostante un preciso obbligo dettato dalla legge.

Il Sindaco si è rifiutata di parlare con i consiglieri e anche dopo l’intervento dei carabinieri non ha acconsentito a che gli stessi prendessero visione della delibera originale che, per come certificato dal responsabile della pubblicazione, avrebbe dovuto riportare la firma autografa della segretaria che in precedenza aveva retto il Comune.

La reazione assurda del Sindaco, che sa benissimo che prima o poi dovrà far prendere visione della delibera, sarebbe scaturita dal fatto che la versione della delibera, che è pubblicata nell’albo on-line, è diversa dalla proposta approvata in Giunta per impostazione e contenuti.

“La pubblicazione di una delibera diversa da quella passata in giunta, che quindi la precedente segretaria disconosce rifiutandosi di firmarla, è un fatto di una gravità inaudita – commentano i consiglieri di minoranza ed i promotori di Lista Unica – anche perché l’oggetto è la proroga per 6 mesi del progetto Siproimi (ex Sprar) con affidamento diretto ad una cooperativa in aperta violazione della normativa sugli appalti e affidamenti vigente alla data del 3 gennaio 2020″ .

La gestione dello Sprar è stata da sempre contestata dalla Brigante, nelle due legislature che ha passato sui banchi dell’opposizione, ed il suo addolcimento, o per meglio dire il passaggio fra gli sponsor, deve avere delle motivazioni pratiche ed assolutamente non politiche stante l’appartenenza alla Lega di quasi tutti i componenti della maggioranza.

Con questa versione della delibera vengono coinvolti gli assessori in un affidamento diretto assolutamente non consentito, visto l’importo superiore di gran lunga a 40.000 euro, che non può essere neppure deliberato dalla Giunta poiché la scelta dell’organismo attuatore è di esclusiva competenza del responsabile dell’area amministrativa>>.