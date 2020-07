Le lezioni si sono svolte nelle giornate dal 24 al 26 luglio 2020, alla presenza del comandante Nicola Cucci del Reparto Carabinieri Biodiversità Catanzaro, ed in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di Maria Marino, e per il Formez PA di Domenico De Caro con i formatori Sara Garofalo e Michela Mayer. Il progetto regionale voluto dall’assessora all’Istruzione della Calabria, Sandra Savaglio coinvolge oltre l’Usr, anche l’Arpacal, l’Arma dei Carabinieri per la Biodiversità, il Parco della Biodiversità di Catanzaro ed altre realtà territoriali.

Si tratta di incontri di formazione per docenti che contribuiranno a creare metodologie e strategie comuni, in coerenza con le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica che diventerà obbligatoria dal prossimo anno scolastico, che, tra i temi principali, contempla proprio la Sostenibilità.

A Villaggio Mancuso si sono riunite 15 docenti di diverse scuola della Calabria per seguire l’attività formativa, altre 15 si ritroveranno dal 29 al 31 luglio 2020 nell’area della Sila Grande di Camigliatello Silano.

Un’esperienza significativa quella svolta in Sila per i docenti della scuola della Calabria.