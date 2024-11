La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lamezia Terme, sede di Decollatura, con il patrocinio del Comune ha organizzato per ๐——๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿญยฐ ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ un incontro informativo “๐‘ซ๐’Š๐’”๐’๐’”๐’•๐’“๐’–๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’‘๐’†๐’ ๐’Š๐’‚๐’•๐’“๐’Š๐’„๐’‚ ๐’† ๐’Ž๐’‚๐’๐’๐’—๐’“๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐‘ฏ๐’†๐’Š๐’Ž๐’๐’Š๐’„๐’‰”.

L’incontro sarร un’importante occasione di formazione per tutti noi: il primo soccorso puรฒ fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nei casi di ostruzione delle vie aeree. Imparare le manovre salvavita e la disostruzione pediatrica รจ essenziale per poter intervenire prontamente in caso di necessitร .

Gli esperti della Croce Rossa Italiana ci guideranno nel comprendere ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’‚๐’‡๐’‡๐’“๐’๐’๐’•๐’‚๐’“๐’† ๐’”๐’Š๐’•๐’–๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’Š ๐’„๐’“๐’Š๐’•๐’Š๐’„๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’ ๐’†๐’‡๐’‡๐’Š๐’„๐’‚๐’„๐’Š๐’‚ ๐’† ๐’”๐’Š๐’„๐’–๐’“๐’†๐’›๐’›๐’‚ .

L’appuntamento รจ per le ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ.๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ข๐ง ๐ฉ๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐•๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐š (in caso di pioggia l’incontro si terrร nella sede CRI in Via Vittorioย Veneto).