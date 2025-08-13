Avviata la macchina organizzativa dell’Associazione Jone, presieduta da Mario Iannelli, e dall’Atelier De-Filage, di Rosaspina, che organizzano il decimo Simposio d’Arte Live “Migranti… perché?”, presso i nuovi locali del restaurant San Luca di Montepaone Lido, in provincia di Catanzaro, dal 5 al 12 settembre 2025. Il “Simposio Internazionale di Arte Contemporanea” è giunto ormai alla decima edizione. Gli artisti, con la propria cifra stilistica, si atterranno a proposto attraverso il loro personale linguaggio artistico con due opere su tela, di cui una dovrà essere realizzata sul posto “en plein air”, nello spazio all’aperto, adiacente a Via del Mare. “Maestri – precisano gli organizzatori – che hanno maturato importanti percorsi formativi, raggiungendo ottimi traguardi, sia sul piano tecnico che in quello creativo. Negli anni, hanno esposto presso prestigiose gallerie e spazi pubblici importanti, a livello nazionale e internazionale.

L’arte ha plasmato la loro anima e trasformato la loro esistenza, in una ricerca continua della bellezza. L’evento è patrocinato da Mario Iannelli e Tommaso Proganò, intraprendenti imprenditori, gestori del noto ristorante sulla spiaggia di Montepaone Lido, Restaurant San Luca, e dell’Hotel Residence Ristorante Alba Chiara. Curatrice dell’evento, il maestro Rosaspina, figura di spicco nel panorama artistico internazionale, per la sua capacità di trasformare materiali tessili in opere d’arte innovative e poetiche. Pioniera in Italia della corrente d’arte Fiber Art, Rosaspina ha ridefinito le possibilità espressive del medium tessile attraverso la sua personale tecnica del De-Filage”. Ecco svelato l’elenco degli artisti del Simposio Montepaone 2025: Arnone Giuseppe TN , Ambrosone Augusto AV , Bluer Lorenzo Viscidi VE, Caneva Giancarlo UD, Di Febo Massimo Montesilvano PE, Di Mauro Riccardo MI, Franz Ferruccio UD , Guarino Nicola AV, Maglio Gianni AV, Malacarne Claudio – MANTOVA, Marvin VE, Mastrantoni Gianni LATINA – Moretti Paola UD, Cettina Mazzei CZ , Rosaspina CZ, Sala Eleonora CZ , Turco Simonetta UD, maestro Verrino Luigi CZ , Vizzini Andrea VE, Isidora la Corte CZ. E Sabato 6 Settembre 2025, alle ore 17,30, presso San Luca Restaurant Via del Mare, a Montepaone Lido, nell’ambito del Simposio “Migranti…perchè”, un elegante incontro tra arte e impegno sociale, dove la bellezza visiva incontra il pensiero critico: il responsabile Libri Editoriale Giorgio Mondadori, Dott. Carlo Motta, sarà ospite eccezionale per la presentazione del N. 60 del Catalogo dell’Arte Moderna “Gli artisti italiani dal Primo Novecento ad oggi”, Editoriale Giorgio Mondadori (Cairo Editore); il catalogo dell’arte moderna è la pubblicazione di settore più longeva in Italia. Editoriale Giorgio Mondadori, sinonimo di qualità, sia per il Catalogo con tutte le pubblicazioni d’arte, sia per le riviste storiche, uno straordinario mezzo di promozione per gli artisti. A presentare l’eccezionale evento per la prima volta, a Catanzaro sarà, presente il responsabile Libri Editoriale Giorgio Mondadori, Dott. Carlo Motta. La promozione dell’evento, questa volta, è affidata dagli organizzatori al giornalista e promotore culturale Francesco Stanizzi per assicurare la massima visibilità. Interverranno Mario Iannelli presidente Associazione Jone, Mario Migliarese sindaco di Montepaone, Rosa Spina vice presidente dell’associazione Jone, lo storico e critico dell’arte prof. Antonio Falbo, modera il conduttore radiotelevisivo Massimo Brescia. L’artista Rosa Spina già da anni inserita nel Cam, metterà in mostra le opere pubblicate sul catalogo cam n.60. Inoltre, sarà presentato il volume “La grande favola dell’Universo — Islanda e Altre Storie” di Giuseppe Arnone, Editoriale Giorgio Mondadori (Cairo Editore), terzo volume composto da trenta favole e alcune poesie.

“Giuseppe Arnone – aggiungono gli organizzatori – è firma riconosciuta di un genere fantastico. Illustrano il volume opere d’arte contemporanea, liberamente ispirate dai contenuti del romanzo da artisti presenti al simposio. La cover è opera di Giancarlo Caneva artista di Artestruttura di Cividale del Friuli, Rosa Spina di Catanzaro, Ferruccio Franz di Udine, Gianni Maglio di Avellino, Augusto Ambrosone di Avellino, Marvin di Iesolo (VE) Simonetta Turco di Udine, Andrea Vizzini di Iesolo (VE), Massimo di Febo di Montesilvano (Perugia). Nel prestigioso salotto critico in mostra le opere degli artisti invitati al Simposio”. Presenta gli artisti Tea Mancuso speaker radiofonica, evento a cura Associazione Jone, Direzione artistica e coordinamento artista Rosaspina. Cocktail di benvenuto e degustazione gourmet a cura dello Chef Tommaso Preganò. Secondo appuntamento, Giovedì 11 Settembre 2025, ore 17,30 Restaurant San Luca Montepaone. presentazione delle opere realizzate dagli artisti sul tema del Simposio “Migrante… perché”. Per informazioni su WhatsApp:

Rosa Spina 335 818 2991, Mario Iannelli 345 664 0165.