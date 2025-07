Un altro importante traguardo raggiunto dagli artisti calabresi di Teatrop – che si sono esibiti alla manifestazione internazionale del Quarto Teatro insieme a centinaia di altri artisti di altre compagnie provenienti da tutto il mondo – con la prima nazionale dello spettacolo “Externi” al Festival di Mercantia, svoltosi di recente a Certaldo in provincia di Firenze. E’ quanto riporta una nota pervenuta in redazione che con piacere publbichiamo.

Lo spettacolo “Externi” di Teatrop, nato da un’idea di Pietro Bonaccurso e diretto da Pierpaolo Bonaccurso, ha debuttato alla 37ma edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro.

A Certaldo, in provincia di Firenze, sono convenute decine di compagnie teatrali e centinaia di artisti (italiani e stranieri) che hanno animato l’antico borgo medievale con spettacoli di danza, musica, teatro di figura, cabaret, circo di strada e tanto altro ancora.

Il tema dell’edizione di quest’anno è stato “La terra di un sogno”, ovvero un invito a riscoprire la bellezza e la creatività anche in un mondo caotico come il nostro e in un’era come quella contemporanea in cui le relazioni con i propri simili sono sempre più difficili e complesse. “Externi” ideato dal fondatore di Teatrop Pietro Bonaccurso che ne ha disegnato anche i costumi insieme a Graziella Curcio, è lo spettacolo, che ha visto ‘librarsi’ per le antiche vie di Certaldo gli attori Ilaria Perri, Matteo Magro, Massimo Rotundo, Pierpaolo Bonaccurso e Roberto Pistoia con i loro costumi dai colori fantasmagorici e con le loro grandi ali.

Un’invasione pacifica di strani uccelli, esseri antropomorfi, trampolieri e acrobati alati, che vogliono restituire armonia e pace ad un mondo dilaniato da guerre continue, sanguinosi conflitti generati da armi potentissime che stanno uccidendo non solo gli uomini ma anche il pianeta.

Uccelli che, tra musiche e danze, restituiscono al mondo degli umani l’indicibile gusto dello stupore, di quell’incanto che l’era post-moderna dimentica e svilisce nella sua frettolosa routine che tutto fagocita e tutto snatura.

“Debuttare con Externi al festival internazionale di Mercantia ha significato per noi confrontarci con attori e compagnie di tutto il mondo – commentano i direttori artistici di Teatrop Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti che è anche autrice di Externi – Un’occasione per esprimerci, farci conoscere in un contesto ancora più ampio rispetto a quello in cui operiamo quotidianamente che ci vede impegnati in spettacoli e produzioni teatrali in tutta Italia. Si è trattato, inoltre, di una grande opportunità per crescere, per affinare la nostra arte. Externi – rimarcano ancora i direttori artistici – è anche un omaggio a Pietro Bonaccurso che, circa mezzo secolo fa, ha fondato Teatrop: oggi una compagnia di teatro d’avanguardia riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

Nel suo ricco curriculum, dunque, Teatrop aggiunge un emblematico debutto ovvero l’importante ‘prima’di Mercantia, il festival nato nel 1988 con la direzione artistica di Alessandro Gigli. Una manifestazione che è cresciuta di anno in anno fino a coinvolgere centinaia di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero; un grande evento divenuto un punto di riferimento per tutte le compagnie del teatro di strada di tutto il mondo.

Palcoscenico d’eccezione per le tante performance in cartellone per ogni edizione, è il borgo medievale di Certaldo in provincia di Firenze, il paese natale del poeta e letterato Giovanni Boccaccio, di cui quest’anno si celebrano i 650 anni dalla morte.