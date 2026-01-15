Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d’impresa, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso contro il Comune di Botricello e contro Arrical in favore della società Dondi Costruzione che pretendeva il pagamento di diverse fatture nel periodo compreso tra il 2006 e il 2014 per la gestione dell’impianto di depurazione di Botricello. Il Comune si è costituito in giudizio con l’avvocato Gianpaolo Stanizzi.

Il decreto ingiuntivo, con il quale la società aveva tentato anche il pignoramento, ammontava a 273.335,44. Nel procedimento era coinvolto come debitore anche l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical). Il Tribunale in composizione collegiale (Adele Ferraro presidente, Song Damiani giudice e Ottavia Urto giudice relatore) ha revocato il decreto ingiuntivo con sentenza emessa il 23 dicembre scorso e ha, inoltre, condannato l’Arrical al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Botricello, mentre la società Dondi dovrà rimborsare la stessa Arrical.

L’Autorità regionale si era opposta al decreto ingiuntivo, sostenendo che l’unico obbligato fosse il Comune di Botricello, mentre lo stesso Ente locale aveva evidenziato che l’Organo straordinario di liquidazione aveva già rigettato la richiesta della società Dondi senza che il provvedimento fosse stato mai impugnato presso l’Autorità competente.



I giudici hanno, quindi, revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, accogliendo le tesi difensive del Comune.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha sottolineato che “si chiude un’altra vertenza storica per il Comune di Botricello, consentendo di sbloccare anche le somme che erano state vincolate in bilancio per l’eventuale soccombenza in giudizio. Siamo soddisfatti perché continua l’opera avviata sin dal nostro insediamento per la sistemazione dei conti e la chiusura dei contenziosi al fine di sanare e mantenere in equilibrio le casse comunali”.