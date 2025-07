La giornata di ieri, 14 luglio 2025, ha riempito il Supercinema di Soverato di cinefili provenienti da tutta Italia, accalcati, nonostante l’afa, per incontrare uno dei massimi esponenti della settima arte: il leggendario regista, sceneggiatore e produttore italo-americano Francis Ford Coppola. L’evento, clou del Magna Graecia Film Festival — la XXII edizione dal 26 Luglio al 2 Agosto a Soverato — ha visto il maestro del cinema mondiale protagonista di una giornata indimenticabile, conclusasi con il prestigioso riconoscimento della Colonna d’Oro, consegnatagli, come da tradizione, dal patron del festival, Gianvito Casadonte, al culmine della serata.

Coppola, visibilmente emozionato ma a suo agio, ha incantato il pubblico con aneddoti sulla sua carriera, riflessioni sul cinema di ieri e di oggi, e visioni sul futuro dell’industria. Perché la sua presenza al Supercinema di Soverato non è stata solo una celebrazione del passato, ha toccato più punti, e si è rivelata occasione per riflettere sul legame profondo che intercorre fra il regista e la sua terra d’origine : con radici ben salde nella comunità di Bernalda, in Basilicata, Coppola ha sempre mantenuto un forte legame con il Sud Italia. Ricevendo il premio, il regista ha ringraziato il pubblico e l’organizzazione del festival, sottolineando l’importanza di eventi come questo per mantenere vivo il dialogo sul cinema e per ispirare le nuove generazioni di cineasti. Diverse le domande che gli si sarebbero volute porre, nessuno spazio concesso a interviste o brevi domande dal posto, ma il MGFF conserva sempre un ruolo di primo piano nel panorama cinematografico internazionale. E la presenza di un’icona come Francis Ford Coppola non solo ha arricchito il programma dell’evento, ma ha anche offerto al pubblico un’occasione unica per celebrare la magia del grande schermo — in proiezione l’ultima uscita firmata dal Premio Oscar, Megalopolis, con protagonisti Adam Driver, Shia LaBoeuf, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, quest’ultimo proprio fra gli ospiti del Festival — l’eredità di un artista che ha cambiato per sempre il modo di fare e di vivere il cinema. E ora attendiamo il film che avrebbe intenzione di girare proprio qui, nella nostra bella regione, la Calabria…

