Sulla base dei dati Istat, Il Sole 24 Ore e Confartigianato, Truffa.net ha elaborato una nuova ricerca sul tema delle truffe telematiche, concentrandosi sulle aree più colpite in Italia.

Lo studio evidenzia che, pur essendo le truffe online una vera piaga in Italia (secondo reato più diffuso), la Calabria può sorridere: nella top 20 delle regioni più colpite, è al sedicesimo posto, con una media punteggio combinato di 537 punti. Questo punteggio è stato calcolato come media normalizzata tra incidenza delle truffe informatiche (denunce/100.000 abitanti, da Il Sole 24 Ore) e crescita percentuale 2019–2023 (da Confartigianato e Istat). I valori sono stati normalizzati tra 0 e 1 (cioè, ciascun valore trasformato in un indice che va da 0 = minimo osservato a 1 = massimo osservato).

Calabria che fa bene anche nella classifica delle venti province d’Italia più colpite, dove non è presente con alcun nominativo. Come se la cavano le altre regioni? La Toscana ha il primato con ben sette province, e non a caso lo detiene sia tra le regioni che tra le province (con Livorno #1). Vi lascio alcune delle rilevazioni più interessanti che potrebbero tornarvi utili per un articolo:

Le truffe telematiche sono il secondo reato più denunciato in Italia, con oltre 300.000 casi nel 2023 e un aumento del +10,3%.

La Calabria non figura tra le regioni più colpite dalle truffe online, posizionandosi tra le ultime nella classifica nazionale.

dalle truffe online, posizionandosi tra le ultime nella classifica nazionale. Nessuna delle sue province compare nella top 20 nazionale per incidenza o crescita delle frodi, indicando una maggiore resilienza territoriale.

Potete trovare lo studio completo e i dati nella loro interezza al seguente link: https://www.truffa.net/news/dati/truffe-telematiche-italia-report.html