Catanzaro – Primo appuntamento invernale della rassegna Cura d’Arte, lo spazio dedicato all’arte che cura torna come proposta culturale nella città capoluogo della Calabria.
Però questa volta – come riporta una nota pervenuta in redazione – il filo conduttore sarà “Trame e Intrecci”, un viaggio tra parole, immagini e musica, dove arte, letteratura e musica si intrecciano come fili di una stessa tessitura.
L’ppuntamento culturale è programmato per sabato 18 ottobre 2025, con ingresso alle ore 17:45 ec inizio alle ore 18:00 al Museo del Rock di Catanzaro in via Turco.
Dopo l’introduzione di Elisa Chiriano, si alterneranno:
Antonella Pascuzzo – Otello e Desdemona / Eugene Delacroix – Arte
Salvo Venuto – Otello – Monologo di Jago / William Shakespeare – Teatro
Daniela Pietragalla – È stato così / Natalia Ginzburg – Narrativa
Giovanni E. Audino – Romeo e Giulietta di Gianni De Luca – Graphic Novel
Ospite speciale di questa serata:
Oreste Sergi Pyrrò, architetto e storico, che ci condurrà in una raffinata ricerca dal titolo
“Catene di ordito e intrecci di trama: forme di seta e disegni d’ago”
A chiudere la serata, il padrone di casa Piergiorgio Caruso, con una selezione musicale pensata appositamente per il tema.
“Trame e Intrecci”. Un incontro dove l’arte diventa cura, e la cura si fa bellezza.