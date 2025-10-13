Catanzaro – Primo appuntamento invernale della rassegna Cura d’Arte, lo spazio dedicato all’arte che cura torna come proposta culturale nella città capoluogo della Calabria.

Però questa volta – come riporta una nota pervenuta in redazione – il filo conduttore sarà “Trame e Intrecci”, un viaggio tra parole, immagini e musica, dove arte, letteratura e musica si intrecciano come fili di una stessa tessitura.

L’ppuntamento culturale è programmato per sabato 18 ottobre 2025, con ingresso alle ore 17:45 ec inizio alle ore 18:00 al Museo del Rock di Catanzaro in via Turco.

Dopo l’introduzione di Elisa Chiriano, si alterneranno:

Antonella Pascuzzo – Otello e Desdemona / Eugene Delacroix – Arte

Salvo Venuto – Otello – Monologo di Jago / William Shakespeare – Teatro

Daniela Pietragalla – È stato così / Natalia Ginzburg – Narrativa

Giovanni E. Audino – Romeo e Giulietta di Gianni De Luca – Graphic Novel

Ospite speciale di questa serata:

Oreste Sergi Pyrrò, architetto e storico, che ci condurrà in una raffinata ricerca dal titolo

“Catene di ordito e intrecci di trama: forme di seta e disegni d’ago”

A chiudere la serata, il padrone di casa Piergiorgio Caruso, con una selezione musicale pensata appositamente per il tema.

“Trame e Intrecci”. Un incontro dove l’arte diventa cura, e la cura si fa bellezza.