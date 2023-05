La seconda edizione della kermesse artistico-culturale, ideata dall’Associazione Libramenti, “Momenti Festival: cuore d’arte” sta per prendere il via a Conflenti. Avrà inizio lunedì 29 maggio con la presentazione del progetto “Museo Urbano Diffuso”, avviato lo scorso anno in collaborazione con Rublanum, nell’ambito di Gulìa Urbana, con la realizzazione del Murales Educazione Guidata di Slim Safont. Cuore centrale di questa seconda edizione sarà, pertanto, l’esecuzione di un secondo murales, sulla facciata della palazzina adiacente, ad opera dell’artista bergamasco Etsom. Gran segreto e grande curiosità su quale sarà il soggetto del murale circolano tra le vie del borgo.

L’arte sarà protagonista indiscussa della sette giorni in tutte le sue forme. Tre pomeriggi, infatti, saranno dedicati a incontri con l’autore: martedì Paolo Cucci presenterà il suo libro “Una vittoria straordinaria”; mercoledì il salotto all’aperto di Libramenti ospiterà Giovanni Mazzei e il suo “Adolescenza senile” mentre giovedì 1° giugno si terrà l’incontro con l’autore di “Seconda persona singolare”, Pasquale Allegro.

Il laboratorio artistico “restArt” di venerdì 2 e domenica 4 giugno coinvolgerà i ragazzi del territorio nella ristrutturazione della “Scala di Libramenti”. E poi ancora spazio al rispetto dell’ambiente, con la giornata ecologica per bambini e ragazzi, e alla gastronomia con il “Cammino di Sapori” tra le cucine dei numerosi Paesi del mondo ospitati a Conflenti, dalla Romania all’Egitto, dalla Tunisia a Cuba. Una cena multietnica e multiculturale, in Piazza Visora sabato 3 giugno, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Enea e Iride, durante la quale gli ospiti del Progetto SAI Filadelfia 220 – Struttura Conflenti e del CAS MSNA e tutte le famiglie conflentesi di adozione racconteranno le proprie terre con un piatto tipico.

Non mancherà, poi, il divertimento con “Batticuore” Music & DJSET a cura di Pirolightemotion, nella serata di giovedì 1.

“Momenti Festival: cuore d’arte” volgerà a termine domenica 4 con l’inaugurazione del Murales che, nel frattempo, avrà preso vita, sfumatura dopo sfumatura, in via Butera.