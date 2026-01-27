E’ in programma una giornata di formazione sugli effetti dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione dopo 25 anni dalla Legge n.150/2000 le cui disposizoni disciplinano le attività di informazione e di comunicazione istituzionale.

L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale – come riporta una nota pervenuta in redazione – con l’Ordine dei Giornalisti della Calabria, in occasione dell’inaugurazione del Centro per la Formazione della Comunicazione Pubblica e Istituzionale intitolato a Gerardo Mombelli, indimenticato presidente dello storico sodalizio dei “comunicatori pubblici” italiani, europeista convinto, collaboratore di Altiero Spinelli, organizzano una giornata di formazione con al centro la comunicazione pubblica italiana che taglia il traguardo di un quarto di secolo con la Legge 150/2000 e si interroga sul futuro dominato dall’intelligenza artificiale, nella splendida cornice di Baia dell’Est di Stalettì nella giornata di giovedì 29 gennaio 2026, con un titolo significativo: “25 anni dalla Legge 150/2000: informazione e comunicazione pubblica tra etica, regole e innovazione alla frontiera dell’Intelligenza Artificiale”.

Hanno patrocinato l’evento la Giunta regionale della Calabria, il Consiglio regionale della Calabria, il Corecom Calabria, l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, il Movimento Europeo, il Comune di Stalettì.

Al centro del dibattito il delicato equilibrio tra l’eredità della Legge 150/2000 e le sfide poste dall’AI Act europeo e dalla recente Legge 132/2025. Esperti, accademici e rappresentanti istituzionali, organizzazioni sindacali, si confronteranno su come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo il rapporto tra istituzioni e cittadini, con un focus particolare sulla trasparenza, sull’etica del dato e sulla Pubblica Amministrazione.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO

La giornata sarà aperta dall’inaugurazione del Centro per la Formazione della Comunicazione Pubblica ed istituzionale con un intervento di Piervirgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo, che ricorderà Gerardo Mombelli al quale sarà intitolato il Centro stesso.

I lavori, presieduti e coordinati in apertura, da Pasquale Mancuso, Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, saranno introdotti, dopo i saluti del Sindaco di Stalettì Mario Gentile, da Leda Guidi e Marco Magheri, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’Associazione; a seguire Giuseppe Soluri – Presidente Ordine dei Giornalisti Calabria, On. Wanda Ferro – Sottosegretario di Stato Ministero dell’Interno; Sen. Nicola Irto – 8^ Commissione Senato della Repubblica -Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Castrese De Rosa – Prefetto di Catanzaro, On. Filippo Mancuso – Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, On. Giuseppe Ranuccio – Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Amedeo Mormile – Presidente Amministrazione provinciale di Catanzaro, Pasquale Petrolo – Segretario Regionale CORECOM Calabria, Mario Arcuri – Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace.



Seguirà la prima sessione di lavori, presieduta da Marco Magheri, con tema.” Europa, Italia: dall’AI Act alla legge n. 132/2025” con gli interventi di Angela Busacca – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane.

“Intelligenza Artificiale tra responsabilità, tutela del dato e nuove forme di relazione giuridica Uomo-macchina”; On. Sandra Cioffi – Presidente Consiglio Nazionale degli Utenti-AGCOM.

“Ruolo e funzione della Comunicazione Istituzionale nella digitalizzazione della P.A.”, Mario Caligiuri – Università della Calabria – Presidente SOCINT –

“Intelligenza Artificiale ed Intelligence”, Flavio Vincenzo Ponte – Università della Calabria – Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche – Delegato per la Valorizzazione del Personale Tecnico – Amministrativo.

“Le frontiere dell’Intelligenza Artificiale per i decisori pubblici”; On. Brando Benifei – Parlamentare Europeo – co-relatore del regolamento UE 2024/1689 AI Act.

“Aspetti regolatori e normativi, innovativi dell’AI e prospettiva globale” Fulvio Gigliotti – Università Magna Graecia di Catanzaro – Coordinatore Dottorato di ricerca in “Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica”.

“La comunicazione pubblica nell’era dell’Intelligenza Artificiale” Pier Virgilio Dastoli – Presidente Movimento Europeo su “Tecnologia ed innovazione per l’integrazione europea”.

La seconda sessione dei lavori, nel primo pomeriggio, presieduta da Pasquale Mancuso, avrà per titolo:” Sviluppi organizzativi, professionali e contrattuali”.

Ad aprire gli interventi il Presidente di ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – Antonio Naddeo al quale seguiranno quelli di Rita Longobardi – Segretaria Generale Nazionale UIL-FPL, Bruno Talarico – Segretario Regionale FP CGIL Calabria, Roberto Cosentino – Responsabile CISL FP Calabria Area Dirigenza Comparto Funzioni Locali, Oldani Mesoraca – Ordine dei Giornalisti Calabria, Pierdomenico Lonzi – Consigliere Nazionale Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Teresa Benincasa – Servizio Comunicazione – URP – ARPACAL, Vittorio Scerbo – Sindaco di Marcellinara – specialista della comunicazione Regione Calabria, Salvatore Condito – URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico Regione Calabria, Maria Antonietta Sacco – Direttrice Gal (Gruppo di Azione Locale) dei Due Mari e Responsabile del PAL (Piano di Azione Locale) – Soveria Mannelli (CZ), Sergio Tassone – Dipartimento Giunta regionale Calabria per la valorizzazione del Capitale Umano e l’innovazione nel lavoro pubblico – Dirigente Settore “Affari Istituzionali, Sviluppo delle competenze, Comunicazione Pubblica ed Istituzionale – BURC – Ufficio Stampa”.

Nel corso della giornata una targa ricordo sarà consegnata ai familiari di Donatella Argirò, Socia dell’Associazione, prematuramente scomparsa.

Le conclusioni della giornata saranno affidate a Pier Virgilio Dastoli – Presidente Movimento Europeo e Marco Magheri – Segretario Generale Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale