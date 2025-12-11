Sono oltre 15 milioni di euro le risorse destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree montane concessi con il bando “Sviluppo delle Montagne Calabresi”, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit). Ciascun Comune potrà beneficiare di un contributo fino a 100.000 euro.
Questa mattina, 11 dicembre 2025, alla Cittadella regionale è stata firmata la convenzione tra la Regione Calabria e i 155 Comuni ammessi al finanziamento, dando così avvio ufficiale alla fase operativa degli interventi.
I progetti finanziati puntano a migliorare sicurezza, viabilità e attrattività dei territori montani. Tra le azioni previste figurano:
- la realizzazione e l’adeguamento di aree di atterraggio per elisoccorso, anche notturno;
- lavori di riqualificazione urbana nei centri storici;
- interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- la creazione di piccoli invasi a uso irriguo e di protezione civile;
- il potenziamento di aree pic-nic, campeggi e rifugi turistici.
Con la firma delle convenzioni, tutti i progetti entrano ora nella fase esecutiva e saranno realizzati secondo le linee guida approvate dalla Regione.
Molte delle richieste avanzate dai Comuni riguardano interventi sulla viabilità e piccole opere pubbliche. Particolarmente rilevanti anche le domande relative alla realizzazione di basi per l’elisoccorso e di piccoli invasi, ambiti per i quali la Regione prevede ulteriori misure nei prossimi mesi.
L’obiettivo del bando è sostenere i piccoli Comuni, spesso situati in territori montani penalizzati da risorse limitate. Le due annualità del fondo 2023 e 2024 sono state utilizzate per finanziare i 155 Comuni con circa 100.000 euro ciascuno. I lavori dovranno essere completati entro la fine del 2026.
I Comuni del Reventino–Savuto interessati al finanziamento sono:
|AVVISO PUBBLICO “SVILUPPO DELLE MONTAGNE CALABRESI – PUNTO 2:
|Realizzazione interventi di riqualificazione centri storici, arredi urbani, cartellonistica
|Comune
|Punteggio
|Finanziamento
|Panettieri
|83
|€ 100.000
|Decollatura
|73
|€ 100.000
|Belsito
|66
|€ 100.000
|Girifalco
|66
|€ 100.000
|Miglierina
|66
|€ 94.000
|AVVISO PUBBLICO “SVILUPPO DELLE MONTAGNE CALABRESI – PUNTO 3:
|Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale”
|Comune
|Punteggio
|Finanziamento
|Carpanzano
|90
|€ 100.000
|Pedivigliano
|90
|€ 100.000
|Carlopoli
|85
|€ 100.000
|Parenti
|86
|€ 99.500
|Colosimi
|85
|€ 100.000
|Cicala
|80
|€ 99.500
|Scigliano
|79
|€ 99.500
|Conflenti
|75
|€ 100.000
|Malito
|73
|€ 99.500
|Aiello Calabro
|72
|€ 100.000
|Martirano Lombardo
|72
|€ 100.000
|Serrastretta
|72
|€ 100.000
|Grimaldi
|70
|€ 100.000
|Sorbo San Basile
|72
|€ 100.000
|San Pietro Apostolo
|60
|€ 100.000
|Taverna
|60
|€ 100.000
|AVVISO PUBBLICO “SVILUPPO DELLE MONTAGNE CALABRESI – PUNTO 5:
|Realizzazione aree pic-nic, aree campeggi e rifugi turistici”
|Comune
|Punteggio
|Finanziamento
|Bianchi
|85
|€ 100.000
|Soveria Mannelli
|73
|€ 99.000
|Lago
|65
|€ 98.999,60
|Gimigliano
|64
|€ 100.000
Resta prioritario nel bando il contrasto allo spopolamento, fenomeno che interessa non solo la Calabria ma molte regioni del Sud. Allo stesso tempo, le aree interne rappresentano un’opportunità per favorire un turismo destagionalizzato e per valorizzare attività economiche locali, grazie anche all’impegno delle amministrazioni comunali.
Alla cerimonia di oggi, nella Cittadella della Regione Calabria, è stata formalizzata la convenzione di finanziamento, alla presenza, dell’Assessore Gianluca Gallo e in collegamento video, del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.