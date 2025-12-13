Non si ferma la stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro contro i reati ambientali. Negli ultimi giorni, una serie di controlli mirati ha portato a denunce, sanzioni e sequestri in varie aree della provincia, grazie anche al supporto dei Nuclei Forestali.
Dal taglio abusivo di alberi al deposito incontrollato di rifiuti, le verifiche rientrano in un più ampio piano di prevenzione e contrasto dei comportamenti che mettono a rischio l’ambiente e la salute pubblica.
A Decollatura, invece, i carabinieri Forestali di Serrastretta hanno accertato il taglio abusivo di 37 alberi di alto fusto, che avrebbero dovuto fungere da matricine portaseme per garantire la continuità del bosco. Le piante, invece, erano state abbattute per essere rivendute illegalmente come legna da ardere.
Un impegno costante che mira a prevenire i reati ambientali, garantendo la salvaguardia del paesaggio, dei boschi e delle aree costiere, patrimonio naturale e identitario della regione.