Cerva, Luigi Brescia è il primo laureato in streaming

Si è laureato in economia aziendale presso l’università Magna Graecia di Catanzaro.

Quando la virtù incontra l’impegno, la vita disegna parabole molto edificanti.

Vale per Luigi Brescia: primo laureato in streaming del piccolo paese della provincia di Catanzaro.

Il giovane studente di Cerva si è laureato mercoledì scorso, 29 aprile 2020, in economia aziendale, presso Università Magna Graecia di Catanzaro con una tesi su “Gli scambi commerciali nell’Unione Europea e il ruolo della Germania”. Argomentazioni che hanno carpito l’attenzione della Commissione dell’ateneo catanzarese e di tutte le persone collegate in remoto: laurea diversa in tempi di coronavirus, laurea sempre importante come logica conseguenza di sacrifici e rinunce.

«Grazie al mio relatore prof. Salvatore Perri – scrive il neodottore nei ringraziamenti della tesi − per i suoi indispensabili consigli, grazie ai miei genitori e mia sorella che hanno sempre sostenuto ogni mia decisione, grazie agli amici di sempre e ai nuovi amici universitari. Dedico questo piccolo traguardo a me stesso».

Impegnato, modesto e molto curioso, l’aggettivo sceglietelo pure voi certo che Luigi Brescia non passa inosservato.

di Enzo Bubbo