La botteghina, un piccolo ma prezioso punto di riferimento per la comunità locale, è stata gravemente colpita dal ciclone Harry, che ha causato ingenti danni alla struttura, alle attrezzature e alle scorte”.



Per i titolari del mini market di Catanzaro è partita una raccolta fondi su GoFundMe.

“Quello che per molti è un semplice negozio, per noi è un luogo di incontro, di lavoro e di dignità. In poche ore, il ciclone ha messo in ginocchio anni di sacrifici, rendendo impossibile proseguire l’attività senza un aiuto concreto”, scrive l’organizzatrice, Martina Voci.

La raccolta servirà a coprire spese urgenti per: la messa in sicurezza e la riparazione dei locali, la sostituzione delle attrezzature danneggiate, il ripristino delle scorte e delle condizioni minime per riaprire.

In tanti stanno creando iniziative per supportare le persone colpite dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. Per scoprire come fare basta consultare la pagina https://gfme.co/ciclone-harry-come-aiutare