«Le norme lo consentono, bisogna garantire le donne in gravidanza, la vita e la famiglia. Bisogna sfruttare la possibilità normativa di riaprire i Punti nascita già chiusi nelle zone del Tirreno cosentino, dell’Esaro-Pollino, di Acri e della Valle del Savuto, di Melito Porto Salvo e dell’area grecanica, di San Giovanni in Fiore e della Sila».

E’ quanto afferma, in una nota, il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità. Con l’obiettivo di sollecitare l’avvio di un percorso specifico, a riguardo il parlamentare ha inviato un’articolata e dettagliata proposta, redatta insieme all’esperto nella materia Tullio Laino, al ministro della Salute, Roberto Speranza, al commissario alla Sanità Calabrese, Guido Longo, e al sostituto presidente della Regione, Nino Spirlì.

«Nel merito – spiega il deputato – occorre con lungimiranza politica e amministrativa attivare le procedure derogatorie previste dal decreto del ministero della Salute dell’11 novembre 2015, finalizzate al ripristino o all’implementazione dei Punti nascita con indice al di sotto dei 500 parti/anno».

«Non è più possibile – conclude Sapia – accettare che in Calabria le donne in gravidanza non vengano seguite a modo nel loro territorio e che non possano partorire vicino casa. Non è ammissibile, per un fatto di civiltà, di tutela dei diritti e di politiche, necessarie, a sostegno della vita e della famiglia. Mi impegnerò perché questo progetto, sacrosanto, possa trovare il più ampio, doveroso sostegno politico, indipendentemente dalle differenze tra le parti».

Nella foto in evidenza (che riproponiamo sotto) un fermo immagine del servizio realizzato nel 1999 de “La vita in diretta” intitolato “Il giorno più bello” e rimandato in onda dal programma Vox Populi. Il ‘parto in acqua’ a Soveria Mannelli è oggi solo un lontano ricordo. Da molti anni ormai nessun bimbo viene più alla luce nell’ospedale del Reventino. Ai tanti nati appartenenti alle generazioni passate non resta che evocare con orgoglio l’essere nati nella struttura di Soveria Mannelli.