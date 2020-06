Il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della nuova musica italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione della Regione Calabria e Rai Radio Tutta Italiana (radio ufficiale), con il patrocinio di Assomusica e del Comune di Lamezia Terme, si avvia alle fasi finali.

Dopo il successo delle scorse edizioni, in particolare di quella passata che, grazie alla nuova piattaforma Rai, ha visto la consacrazione del festival come autentica vetrina per giovani cantanti, cantautori e band, al via il voto per decretare gli otto partecipanti alla finalissima dei giorni 27, 28 e 29 agosto 2020 a Lamezia Terme, nel cuore della Calabria.

La giuria di qualità composta da promoter e giornalisti, presieduta da Ruggero Pegna, direttore artistico-organizzativo del “Calabria Fest Tutta Italiana” e Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co, con la consulenza artistica di Gianmaurizio Foderaro, conduttore del festival, ha selezionato i 20 nominativi che si contenderanno il diritto di accedere alla finalissima per l’assegnazione del “Calabria Tutta Italiana Music Award” alla Migliore Nuova Proposta dell’anno. Oltre al riconoscimento principale, saranno assegnati altri premi: per il miglior testo, la performance live, il look e l’immagine, la presenza social.

Le modalità di voto ed i 20 concorrenti sono presenti sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana, le canzoni si possono ascoltare attraverso : https://www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana

Questa la rosa ufficiale delle 20 proposte selezionate tra i numerosissimi iscritti, con i rispettivi brani scelti, in ordine di votazione per gruppi di cinque ciascuno, a partire dal 22 giugno: Andrea Lombardo (Catanzaro) “Ci sarà un perchè”, Latta (Roma) “Lacrime del Paradiso”, Eleonora Anania (Lamezia Terme) “Enigma”, Ellynora (Roma) “Zingara”, Giovanni Arichetta (Torino) “Ghiaccio”, per il primo gruppo; La Briscola Bugiarda (La Spezia) “Una casa”, Luca Vittozzi (Roma) “L’ho promesso a me stesso”, Mr Dailom (Varese) “Chi sono”, Santamarya (Viterbo) “Amsterdam”, Settembre (Salerno) “Giugno”, per il secondo gruppo; Claudio D’Addino (Cosenza) “Rosa”, Nuvola (Roma) “Ironico”, Samuele Spinetti (Davoli – Cz) “Tu non ci sei”, Carboidrati (Cirò Marina) “Sogno”, Riccardo Berticelli (Milano) “California”, per il terzo gruppo; Elettra (Roma) “Maledetto”, Giacomo Boco (Torgiano – Pg) “Lunatico”, Il Classico (Bologna) “Loop”, Jo M (Catania) “Ti basta un po’ di sole”, Kram (Reggio Calabria) “Una certezza”, per il quarto e ultimo gruppo. Tre proposte a gruppo passeranno alle semifinali, per un totale di 12 semifinalisti. Tra questi, poi, sempre via facebook, 6 saranno votati per l’accesso alla finalissima. A loro si aggiungeranno altri 2 finalisti ripescati dalla giuria di qualità. Ognuna delle tre serate finali sarà conclusa dai live di big della canzone italiana. Il coordinamento logistico è curato da Giacinto Lucchino. La location sarà ancora una volta quella del maestoso Corso Numistrano.

“Il Covid non ci ha fermato – sottolineano gli organizzatori – Nelle serate finali dal vivo, comunque, saranno seguite scrupolosamente le misure previste dai protocolli governativi e regionali. Un grazie alla Rai – proseguono – per la preziosa collaborazione e alla Regione Calabria per il sostegno, certi che questo Festival, tra i principali del panorama pop italiano, sia un prestigioso veicolo di valorizzazione di giovani artisti, rappresentando tendenze e futuro della musica italiana, e sia anche un importante veicolo di promozione per la Calabria, regione bellissima, ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche straordinarie.”

