Il 30 e 31 agosto 2025 Villaggio Mancuso a Taverna CZ, ospiterà un importante evento organizzato per celebrare le eccellenze agroalimentari calabresi. Si tratta del festival dell’agricoltura di prossimità che celebra l’agricoltura e la cosiddetta filiera corta dei prodotti denominato “Calabria a km 0”.

Finanziata dal GAL dei Due Mari, guidato dal presidente Dott. Francesco Esposito e diretto dalla dott.ssa Mariantonietta Sacco, a valere su PSR Calabria 2014/2022 – Mis. 19.3 relativa al progetto di Cooperazione Interterritoriale “Filiere corte e Mercati Locali”, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Taverna e con il supporto dell’Associazione “Valle dell’Alli” e di tanti altri partner del territorio.

Durante le due giornate è previsto l’allestimento di stand con prodotti tipici, ci sarà la possibilità di incontri tra operatori del settore e addetti ai lavori, momenti d’intrattenimento e buona musica.