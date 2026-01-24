A 8 e di calcio A6, organizzati dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, con una situazione in classifica generale nei diversi gironi alquanto fluida, dimostrazione evidente dell’elevato tasso tecnico ed agonistico che ormai questi campionati hanno raggiunto nel corso degli anni, diventando sempre più un appuntamento ambito e ricercato nel panorama calcistico amatoriale della nostra regione, tenendo presente il fatto che ogni anno tante nuove squadre chiedono di poter partecipare, mettendo così in seria difficoltà l’Organizzazione, che per ragioni logistiche deve fare delle valutazioni sulla partecipazione o meno delle Società. Ma andiamo nel dettaglio.

C8 – PRESSO CENTRO SPORTIVO MAGNA GRAECIA DI CATANZARO.

In testa alla classifica viaggia solitaria la SS Aranceto Calcio di Catanzaro, con all’attivo sei vittorie ed un pareggio, mentre in zona play-off nell’ordine troviamo la No Name FC 2025, l’ASD Massimo Palanca 2023, Grifotto e le Pantere Football Ps. Prima di parlare specificatamente del campionato bisogna rilevare che continua ed anzi si è rafforzato il sodalizio ed il partenariato tra la società Organizzatrice, la Servizi Sportivi Calcio e non solo e la società proprietaria della struttura, di proprietà e gestita dalla famiglia Speziali, che per l’occasione con degli investimenti adeguati ha rinnovato completamente sia il manto erboso che l’impianto di illuminazione per le gare in notturna. Ma ritornando al campionato quest’anno come si diceva in precedenza tante nuove Società, la No Name F.C. 2025, la Massimo Palanca, che vanta un nome che ha fatto la storia del calcio catanzarese, l’indimenticabile “O Rey”, le Pantere Football Ps, una squadra di giovane formazione che annovera al proprio interno gli appartenenti alle forze dell’ordine, specificatamente la Polizia di Stato, la Divina Istituto di Bellezza, Cz8 Start Game ed il Sant’Antonio Calcio, che porta avanti il nome di un quartiere storico di Catanzaro e formazione che ha una tradizione nel mondo del calcio. A completare l’organico ed il parterre la Stella Maris di Sellia Marina e l’Atletico Catanzaro, reduci del campionato dello scorso anno giocato ad un buon livello.

Tante sono le squadre che sono arrivate ai nastri di partenza con un organico adeguato a disputare un campionato di eccellenza, si è assistito fino a questo momento ad incontri di calcio altamente spettacolari, con una sostanziale correttezza in campo tra i protagonisti e nel contempo una voglia di voler partecipare, impegnarsi ed essere protagonisti in una manifestazione che sta diventando il fiore all’occhiello per questa categoria C8 della città di Catanzaro. Nella speciale classifica marcatori troviamo Andrea Canino della Massimo Palanca con 16 reti, seguito da Giuseppe Lucchino della CZ8 Star Game con 13 reti e Carmine Caturano della Grifotto con 10 realizzazioni.

C8 – PRESSO CENTRO SPORTIVO GIANNONE DI CORIGLIANO

In testa alla classifica troviamo l’AU Corigliano del presidente Ettore Arcidiacono con 9 punti, frutto di tre vittorie, squadra che ricordiamo arrivata terza alle finali nazionali ASC di Misano lo scorso anno. A seguire in zona play-off il Sibari Over, la Longobarda, il Real Terranova ed il Cassano Over, che tenteranno di dare filo da torcere all’attuale capolista, in particolar modo la Longobarda del presidente Giuseppe Mollo, che deve onorare fino in fondo il titolo di campione regionale e nazionale conquistato lo scorso anno. La squadra del presidente Mollo ha avuto un avvio incerto in quanto, nell’ultima partita prima della sospensione del campionato per le festività natalizie, nello scontro diretto con la capolista alla fine dell’incontro è uscita sconfitta con il risultato di 7 a 3. Storicamente e statisticamente, come ricordava lo stesso presidente in un’intervista, la Longobarda esce sempre sconfitta nella prima partita di campionato, quindi non bisogna farne un dramma perché c’è tempo e modo di recuperare e rifarsi sotto in classifica. Tecnicamente c’è da dire che quest’anno tutte le altre formazioni si sono trovate preparate a questo inizio di campionato, allestendo squadre di una certa caratura tecnica e sicuramente sarà un campionato combattuto incerto per quanto riguarda il risultato finale fino all’ultima partita.

C’è da rilevare che tutte le maggiori realtà cittadine dell’alto Jonio cosentino sono impegnate in questo campionato, tantè che l’Organizzazione, facente capo alla Servizi Sportivi, ha in programma di far disputare una COPPA DELLA SIBARITIDE, dove parteciperanno oltre alle squadre già citate, altre formazioni che hanno chiesto di aderire all’iniziativa. Per quanto riguarda la classifica marcatori nelle prime tre posizioni troviamo Fabio Oliva e Domenico Tramontana, entrambi dell’AU Corigliano rispettivamente con 7 e 4 reti, mentre tra i due si è inserito Roberto Fabbricatore della Longobarda con 6 segnature.

C6 – PRESSO CENTRO SPORTIVO LP FOOTBALL DI LO PRETE LAMEZIA TERME.



ADVERTISEMENT

In vetta alla classifica generale si è posizionata una new entry per questo campionato la simpatica formazione degli SQUNZATI a punteggio pieno sette incontri e sette vittorie per un totale di 21 punti all’attivo, con un attacco che fino a questo momento ha realizzato ben 56 segnature, mentre in zona play off troviamo la vincente dello scorso anno l’Infinity, il Lamezia Mallards Filice Zanzariere, il Boca Seniors e l’FLX Football Team. In classifica poi sono posizionati con uno svantaggio francamente non più colmabile rispetto alle prime la Mypet, l’Aurora Team, la Medellin Bgame, la Nastro Azzurro e la Lamezia Golfo. Quest’anno le squadre partecipanti al campionato sono raddoppiate rispetto ad un recente passato sicuramente grazie all’impegno ed alla perfetta organizzazione del Centro Sportivo LP Football della famiglia Lo Prete con in testa Alessandro che ha curato nei minimi particolari la location ed i servizi annessi. La classifica marcatori è guidata da Antonio Molinaro dell’Infinity F.C. con 26 reti, seguito da Silvio Bevilacqua della Lamezia Mallards ed in terza posizione staccato Pasquale Leopoldo degli Squnzati. Da un punto di vista tecnico il campionato si sta rivelando una manifestazione di un certo livello, annoverando nelle fila delle diverse società calcistiche elementi di provata esperienza e capacità, che hanno calcato in passato i campi dilettantistici della regione.

Adesso si attende la disputa delle partite di Coppa Calabria che sono in programma a breve che coinvolgeranno tutte le squadre della nostra regione, in vista poi delle finali regionali che si svolgeranno nel mese di giugno p.v. con una novità sembra dal punto di vista della location.