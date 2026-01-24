Il Distretto del Reventino ha una nuova pediatra. La notizia non è di oggi, ma, forse, è mancata un po’ di comunicazione dal momento che l’Asp , infatti, già dallo scorso 21 novembre, ha nominato un nuovo professionista per tutti i paesi che ricadono nel suddetto distretto a disposizione dei bimbi e delle loro famiglie tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Questa buona notizia, però, è passata un po’ sottotraccia e la dottoressa Francesca Falvo ha voluto, attraverso il nostro giornale, che proprio il Reventino e i suoi fatti positivi racconta, mettere in risalto il fatto che, una volta tanto, si sia dato e non tolto qualcosa inerente alla sfera sanitaria, oltretutto un servizio più e più volte reclamato anche a gran voce e con post sui social da parte di alcune mamme.

Ricostruendo rapidamente la vicenda del pediatra distrettuale, dobbiamo andare indietro al 2022 quando, dopo l’inattesa e prematura scomparsa della dottoressa Murone, la Regione Calabria abbia dichiarato lo stato di carenza. Da quel momento (eravamo a dicembre) per quasi tre anni il posto è rimasto vacante, se non per la disponibilità offerta da parte di un pediatra, una volta a settimana, il giovedì mattina, presso un ambulatorio allestito all’interno dell’Ospedale di Soveria Mannelli. Questa situazione precaria ha creato, in questi anni un importante disagio per i bambini e le loro famiglie.



Finalmente, quindi, dopo la nomina del novembre scorso, il problema sembrerebbe risolto, principalmente per dare a mamme e papà che, come detto, avevano sollecitato a più riprese il ripristino del servizio, la serenità della presenza quotidiana ed estremamente efficace della pediatra, in grado di seguire passo passo i piccoli pazienti e le loro famiglie, diventando nuovamente, un punto di riferimento importante per tutto il territorio. Fra l’altro, la neo insediata pediatra ha tenuto a sottolineare che “ i pazienti hanno bisogno di sentirsi rassicurati nelle loro valutazioni e nelle loro scelte, tenendo presente che avranno a loro disposizione un pediatra tutti i giorni della settimana”. Sono tanti i paesi ricadenti in questo Distretto, da San Mango d’Aquino nel Savuto a Serrastretta.

“L’ambulatorio (come testimoniano anche le foto) – conclude la Falvo – è attrezzato per eseguire tutti i tamponi relativi ai vari virus, svariati esami del sangue, come quelli importantissimi per rilevare eventuali infezioni; sono eseguibili inoltre podoscopie, spirometrie, scoliometrie. E poi esami più comuni come: glicemia, pressione arteriosa, misurazioni chetoni, esame urine e vari controlli fondamentali per dare massima chiarezza sulle patologie pediatriche, evitando così, i troppo frequenti e inutili allarmismi , l’inizio di terapie non necessarie oltre che le corse in ospedale, sovraccaricando sistemi già in affanno.