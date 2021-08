Giorni frenetici nella nota località turistica calabrese. Camigliatello Silano registra, in queste settimane, un trend positivo di presenze. Le variegate offerte turistiche hanno fortemente contribuito ai numeri di questi giorni. Siciliani, pugliesi e campani, questo il target presente nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i tanti imprenditori del luogo, dopo le pesanti restrizioni dei mesi scorsi. Ancora una volta, le meraviglie del Parco Nazionale e il caratteristico borgo di Camigliatello risultano essere la marcia in più per il turismo del Sud Italia. Le mille sfaccettature delle poliedriche escursioni nei boschi, curate in maniera certosina dalle Guide Ufficiali del Parco, gli info point presenti, a cura della Pro Loco di Camigliatello, del Parco e di Destinazione Sila rappresentano il filo conduttore delle positività del momento. La storica locomotiva a vapore, il profumo della pece, il sapore autentico dei piatti della tradizione plasmano un piccolo scrigno tutto da scoprire.

Un barlume di speranza, per il futuro di Camigliatello Silano, arriva anche dall’Abruzzo e dal Lazio. Nell’ultimo weekend, infatti, famiglie abruzzesi e laziali sono approdate nel villaggio incantato di Camigliatello. Una fetta di mercato importante per tutto il comprensorio. Un perimetro ben definito anche dalla Francia, con visitatori giunti anche da Parigi e dintorni. Il sogno continua…

Omar Falvo

Giornalista pubblicista

foto: Omar Falvo