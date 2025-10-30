Sarà una giornata destinata a rimanere nella storia locale e comprensoriale del Savuto-Reventino e dell’intera Calabria quella che si vivrà oggi, giovedì 30 ottobre, nel suggestivo Casale della Cinematografia del Comune di Marzi per il riconoscimento “Luce del Sud”.

L’accogliente struttura, situata nel cuore del centro urbano e circondata dai principali edifici pubblici — dalla scuola al Municipio — ospiterà figure di primo piano della cultura, del mondo accademico, della magistratura, dell’imprenditoria, dell’arte e del giornalismo. Tra i protagonisti attesi spiccano la Rettrice dell’Università del Salento, prof.ssa Maria Antonietta Aiello, e il nuovo Rettore dell’Università della Calabria, prof. Gianluigi Greco, insieme a docenti ordinari di diverse università italiane e internazionali. Tra gli insigniti il giovane Procuratore della Repubblica di Crotone, dott. Domenico Guarascio. Riconoscenza sociale e culturale per Mariangela Sicilia, soprano; Mauro Fiore — Oscar della fotografia, Rocco Granata — cantautore, tutti originari dei rispettivi comprensori. L’elenco degli insigniti, imprenditori, giornalisti, artisti e personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte, della tecnica e della scienza è riportato in calce all’articolo.

Tutti saranno insigniti della Riconoscenza Sociale e Culturale “Luce del Sud”, un riconoscimento che vuole esprimere gratitudine verso coloro che, con volontà, sacrificio, impegno e resilienza, hanno raggiunto traguardi significativi nel pubblico e nel privato, diventando esempio per le nuove generazioni. L’evento, di grande valore sociale e culturale, mira a stimolare un nuovo approccio alla crescita e allo sviluppo, promuovendo modelli positivi di comportamento fondati sulla legalità, sulla conoscenza e sulla determinazione individuale.

L’obiettivo è superare la mentalità rassegnata di un Sud considerato ai margini del contesto globale, dimostrando invece che la rinascita è non solo auspicabile, ma possibile e in parte già in atto.

Attraverso le testimonianze di personalità provenienti dai diversi comparti produttivi e dei servizi, emergerà come pensiero creativo, arte, studio e ricerca possano trasformare esperienze difficili in percorsi di luce e speranza per il futuro.

Da Marzi, dunque, parte un messaggio forte e positivo: la crescita autonoma e consapevole è possibile, e passa attraverso la costruzione di una cultura della responsabilità e della partecipazione, in alternativa alla logica del lamento e della rinuncia.

L’iniziativa, promossa dalle testate giornalistiche “L’Eco della Valle” e “Il Reventino”, gode del patrocinio del Comune di Marzi e della Provincia di Cosenza.

Gli insigniti della “Luce del Sud” sono stati selezionati da un Comitato Tecnico-Scientifico composto da venti personalità del mondo della scuola, dell’università, dell’imprenditoria, del giornalismo, dell’arte e della cultura.

Il Comitato ha operato secondo un regolamento interno, elaborando per ciascun premiato una motivazione personalizzata, che sarà letta durante la cerimonia, accompagnata dalla consegna di una targa e di una pergamena ufficiale.

La manifestazione prevede i saluti istituzionali del Sindaco Pietro Tucci, della Presidente della Provincia di Cosenza, Maria Rosaria Succurro, e del Reverendo Giacomo Tuoto, delegato dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano.

Seguiranno gli interventi delle dirigenti scolastiche Antonella Bozzo (I.C. Rogliano) e Mariella Chiappetta (I.C. Mangone-Grimaldi), nonché dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico Sarino Branda, Roberta Sicolo, Idapaola Cerenzia ed Eugenio Maria Gallo, decano del C.T.S.

La presentazione e la lettura delle motivazioni saranno affidate a Rosy Bernaudo e Gabriella Gallo, mentre a Sabrina Garofalo, sociologa, spetterà il coordinamento dei lavori. Previsti intermezzi musicali a cura dell’orchestra degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rogliano e collegamenti esterni con personalità del mondo dell’arte e della cultura.

L’elenco ufficiale degli Insigniti della Riconoscenza Sociale e Culturale “Luce del Sud” sarà reso noto nel corso della cerimonia.

Prof. Gianluigi Greco Rettore Unical — “Dal Sud all’AI: ricerca che illumina il futuro.”

Prof.ssa Maria Antonietta Aiello- Rettrice Università Salento-“Sapere e innovazioni: radici che guidano l’ateneo

Mariangela Sicilia, soprano: Che con la Sua voce ha portato nel mondo la luce e l’anima del ns Sud”

Dott. Domenico Guarascio —Procuratore della Repubblica “Legalità e coraggio: giustizia che fa luce.”

Filippo Paola (alla memoria) — Imprenditore “Radici e impresa: il lavoro come dignità comunitaria.”

Prof. Roberto Guarasci —docente ordinario UNICAL “Educare è liberare: cultura e impegno civile.”

Don Antonio Bartucci (alla memoria) — “Fede e cultura al servizio degli ultimi.”

Salvatore Oddo (alla memoria) —giornalista “Parola onesta: giornalismo che dà voce alla comunità.”

Mauro Fiore — Oscar della fotografia “La luce di Marzi proiettata sul cinema del mondo.”

Giuseppe “Peppino” Leo (alla memoria) — Imprenditore “Tradizione tessile custodita e consegnata al futuro.”

Rosario Rubettino (alla memoria) — Editore “Libri come libertà: impresa che illumina la Calabria.”

Michele Caligiuri (alla memoria) — “Servizio e ascolto: lavoro, dignità e cultura.”

Luigi Michele Perri, giornalista e scrittore: Luce di verità e di cultura per il nostro Sud

Antonio “Totonno” Crispino — Imprenditore “Impresa, famiglia, territorio: radici che generano sviluppo.”

Francesco (Ciccio) Cozza (alla memoria) —Imprenditore “Visione industriale: eccellenza ottica del Sud.”

Franco Michele Greco — Storico – scrittore “Memoria viva: la storia che ridona identità.”

Adriano Ferrari, imprenditore: Custode delle tradizioni agroalimentari

Filippo (Pippo) Callipo —Imprenditore “Eccellenza e coraggio: restare per illuminare la Calabria e il mondo.”

Sergio Mazzuca- Imprenditore: “Con le mani dell’artigiano e la visione dell’imprenditore, ha trasformato la luce del metallo in luce per la sua terra”

Prof. Gabriel Niccoli — docente emerito Università Waterloo “Cultura e comunicazione: radici calabresi che parlano al mondo.”

Prof. Giuseppe Soda — docente ordinario università Bocconi “Reti, merito, umanità: scienza al servizio della comunità.”

Padre Eugenio Filice — Ardorino “Tra Canada e Savuto: pastorale che custodisce radici.”

Rocco Granata — cantante “Da Figline al mondo: una canzone che illumina le radici.”

Antonio Renzelli — Imprenditore “ Saperi e imprenditoria a servizio delle comunità

Mariangela Sicilia — soprano: che con la sua voce ha portato nel mondo la luce e l’anima del ns Sud

Felice Gennasio — (alla memoria), imprenditore. Ha insegnato che l’impresa è un atto d’amore verso le comunità, quando unisce il coraggio del fare alla responsabilità del creare valore per gli altri.