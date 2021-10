Torna “il profumo” della tradizione nella nota località turistica di Camigliatello Silano. Una cinquantaduesima edizione, della sagra del fungo, letteralmente adrenalinica e ricca di eventi, quella promossa dalla Pro Loco di Camigliatello, in collaborazione con il Comune di Spezzano, con Destinazione Sila e con il patrocinio del Parco Nazionale. Un vero e proprio intreccio tra passato e amore viscerale per un territorio straordinario, un territorio che trasuda di bellezza da ogni poro possibile. La prestigiosa Kermesse, ormai pilastro per tutto il sud Italia, è un fiore all’occhiello per la nostra Calabria. Pugliesi, campani, siciliani, francesi e soprattutto tanti calabresi, questo il variegato target in arrivo nella ridente località di montagna nei prossimi giorni. Le telefonate di queste settimane confermano una forte attenzione, da parte del grande pubblico, verso la sagra del fungo di Camigliatello Silano. Mostre, convegni, escursioni, folklore, enogastronomia, questi i pilastri principali delle iniziative, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli per contrastare la diffusione del Covid 19. Una grande Guest Star per l’imminente ricorrenza: sua maestà il fungo porcino si prepara ad incorniciare, con il suo profumo, un dipinto tutto da raccontare e soprattutto da dover assaporare e vivere intensamente. La sagra andrà avanti dal prossimo 9 ottobre per ben 4 weekend. “Saranno presenti ed allestiti a tema i “dehors” delle attività stanziali, come attività commerciali, bar, salumerie, e ristorazione locale. Inoltre sarà presente la famosa mostra micologica, a cura del gruppo micologico silano”, ci racconta Eugenio Celestino, presidente della Pro Loco di Camigliatello. “I ristoranti proporranno menù a base di funghi e di altre eccellenze gastronomiche che l’autunno ci regala”, ha concluso, durante una chiacchierata telefonica, Celestino. Il viaggio tra i sapori autunnali continua…

Omar Falvo

Fonte: Settimanale Parola di Vita del 7/10/2021