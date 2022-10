Innovazione e nuove tecnologie per la montagna del futuro. Sotto lo slogan “Smart Mountains” approda in Calabria, nel Parco Nazionale della Sila, la XII Convention Europea della Montagna, organizzata da Euromontana in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. Per tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, si trasforma nella “casa” delle aree montane di tutta Europa, ospitando la manifestazione internazionale che ogni due anni riunisce i più importanti stakeholder delle terre alte. Centinaia di partecipanti, tra cui istituzioni europee e nazionali, tecnici ed esperti del mondo accademico, oltre a tanti imprenditori locali, si incontreranno per costruire insieme soluzioni innovative alle nuove sfide economiche, ambientali e sociali, partendo da settori chiave come l’agricoltura e il turismo, e fornire le basi per la creazione di politiche pubbliche più attive, integrate ed efficaci con al centro le aree montane e la qualità dellavita di chi le popola. Obiettivo ultimo: definire una strategia di sviluppo sostenibile per montagne “smart” entro il 2050.

Patrocinata dal Mipaaf, con il sostegno della Regione Calabria, del Parco Nazionale della Sila, dei GAL Kroton, Sila e Sibaritide e della Fondazione Napoli Novantanove, la XII Convention Europea della Montagna parte il 25 ottobre con le visite studio nel Parco Nazionale e Riserva della Biosfera della Sila, per poi raggiungere il Museo Narrante dell’Emigrazione La Nave della Sila, location dell’apertura ufficiale dell’evento il 26 ottobre e sede, insieme a Torre Camigliati, dei tanti workshop e conferenze ad hoc che si terranno fino al 27, tra sessioni dedicate alle politiche per una montagna più intelligente; ricerca e innovazione per l’aumento di attrattività e resilienza delle zone montane; condivisione di buone pratiche. Tanti gli ospiti autorevoli, tra i quali Elisa Ferreira, commissaria europea per la Coesione e le Riforme; Herbert Dorfmann, europarlamentare e membro dell’Intergruppo per le Aree rurali, montane e i villaggi intelligenti; Pasquale Tridico, presidente dell’INPS.

A dare il via ai lavori inaugurali saranno Cristiano Fini, presidente di CiaAgricoltori Italiani; Juanan Gutiérrez Lazpita, presidente di Euromontana; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Francesco Curcio, presidente del Parco Nazioanle della Sila.