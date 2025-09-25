Dopo la visita del Segretario nazionale PD, Elly Schlein, Soveria Mannelli ha ospitato, nei giorni scorsi, anche la visita del Sottosegretario al Ministero dell’Interno e leader di Fratelli d’Italia Calabria, Wanda Ferro, candidata nella Circoscrizione centrale alle prossime regionali.

All’incontro, avvenuto presso la Casa della Cultura e della Creatività in piazza Bonini, erano presenti gli esponenti locali di Fratelli d’Italia, in particolare il coordinatore Roberto Sirianni e Luigi Anastasio in rappresentanza di Fiore di Lino, che ha anche moderato l’incontro. Presente anche il vicepresidente della provincia di Catanzaro, Francesco Fragomele. Saluti di rito da parte della referente FdI di Decollatura, Maria Luisa Mascaro.

La nostra intervista

Prima della Ferro, hanno preso la parola Fragomele e il candidato della Circoscrizione Centro, Domenico Perri, ex direttore della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Soveria Mannelli.

Fragomele ha concentrato l’attenzione sulle infrastrutture. In particolare “sul progetto scuole di proprietà e sicurezza scolastica, da sempre nel nostro programma politico” e sulle strade, snocciolando i numeri degli investimenti che, “dalla presidenza Traversa in poi, sono stati fatti (circa 80mila euro ndr) sulla viabilità come la Medio Savuto, di cui abbiamo aperto da poco tempo il tratto tra Soveria Mannelli e Borboruso che ha notevolmente ridotto i tempi di percorrenza verso Cosenza”.

Perri, dal canto suo, ha parlato di “fiducia in una candidatura di un professionista” e di un impegno volto soprattutto, “a migliorare la qualità della sanità calabrese”.

Abbiamo incontrato la coordinatrice regionale del partito Fratelli d’Italia Wanda Ferro al termine della serata e, nell’ambito di questo breve resoconto, vi proponiamo l’intervista realizzata che ha puntato su quelli che sono le urgenze maggiori del nostro territorio: ovvero infrastrutture e sanità.