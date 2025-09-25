Suor Elvira, nata Franceschina Pettinato, con origini di Carlopoli, medaglia d’oro al valor civile, morì salvando due bambini nel spaventoso incidente che ne vide morire dieci a Conche, nel comune di Codevigo in porovicia di Padova, il 7 maggio 1974. Una targa commemorativa è stata scoperta a Carlopoli per non dimenticare l’episodio.

Si potrebbero – riporta una nota pervenuta in redazione – scrivere fiumi di parole per spiegare cosa è successo nei giorni scorsi nella Chiesa Madre di Carlopoli. Comunque saranno per lo più le immagini a a saper meglio narrare e rappresentare il momento. QUI sulla pagina sociale di Amaro Letterario altre (foto di Mario Graco) immagini della giornata.

Solo brevi e sentite riflessioni sono state esposte nel corso di una breve cerimonia per ricordare un particolare episodio, comunque chiunque arriverà in via Franceschina Pettinato di Carlopoli vedrà una stele e leggerà di una giovane suora carlopolese che il 7 maggio 1974 tentò con tutta se stessa di salvare 12 bambini imprigionati in un pulmino, caduto in un canale a Conche, a Codevigo in provincia di Padova. Ne sopravvissero due, e uno di loro, Ettore Lazzaro, oggi, come sindaco di quel comune, ha portato la sua testimonianza davanti ai bambini delle scuole e alla comunità di Carlopoli.

Un intervento toccante culminato poi con lo svelamento della stele insieme alle nipoti di suor Elvira, Tonina e Giuseppina Pettinato, Marisa e Giuseppina Guzzo.

L’evento, organizzato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Carlopoli e da Amaro Letterario e moderato da Antonio Chieffallo ha visto alternarsi oltre all’intervento principale di Ettore Lazzaro (sindaco di Codevigo), quelli di Emanuela Talarico (sindaco di Carlopoli), Angelina Pettinato (vicepresidente di Amaro Letterario), Teresa Pullia e Gemma Piccoli (dirigente scolastica dell’IC Rodari Soveria Mannelli-Carlopoli), Salvatore Gigliotti (appassionato di cultura locale) con le musiche di Luigi Marino.

Prima, la toccante celebrazione della messa di don Gregoire, accompagnata dai bambini delle scuole e dalla cantante Marta Guzzo.

A chiusura, il volo dei palloncini come saluto simbolico a suor Elvira e ai bimbi morti con lei, Fiorenzo Ferro, Flavio Baldo, Luigi Cisotto, Monica Vido, Santina Carraro, Nicoletta Zanni, Gian Luca Dorigo, Giuseppe Tardivo, Angelo e Silvia Vangelista.

“Ciò che va in cielo è l’Amore che riesci a provare in terra. Il resto conta poco”.