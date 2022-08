Tornano le mie esperienze gastronomiche in giro per la Calabria alla ricerca del gusto e dell’artigianalità Made in Calabria.

Questa volta voglio fare un’esperienza tutta dolce con due fantastici semifreddi che ho gradito molto.

Avevo amici a cena e dato che mi seccava fare anche il dolce dopo aver fatto un menù molto particolare ho deciso di farmi un giro per cercare un dolce che potesse concludere questa mia cena.

Dopo aver girato e aver deciso di optare non per dei mignon ma per un semifreddo, venni colpito da quelli della pasticceria La Principessa di Quattromiglia a Rende.

Vi starete domandando perché… Entro e mi trovo davanti una vetrina con una buona offerta di semifreddi abbastanza belli ma sopratutto vedo lui: il “triology” che non è un anello ma un semifreddo con tre gusti, pistacchio, caffè e nocciola.

Io non amo i dolci ma adoro il pistacchio, quindi questa possibilità di avere te gusti ha fatto cadere lì la mia scelta. Poi, un po’ più nascosto, ne vedo un’altro interessante, così invece di prenderne due uguali faccio uno e uno.

Vi chiederete di che gusto era l’altro dolce… un semplice e classico vaniglia e cioccolato, ma mi ha colpito molto la sua forma.

Inizio la mia esperienza gastronomica dal “triology”, bello a vedersi, composizione e aspetto perfetti, in bocca non mi ha deluso, ottima la nocciola, buono il caffè, ma il pistacchio era una favola, si sentiva che avevano usato quello di Bronte. Adesso passiamo al cioccolato e vaniglia, due gusti classici sempre abbinati insieme, al palato erano ottimi, abbastanza gustosi e particolari, d’avvero ben fatti.

Per entrambi i semifreddi, le creme erano fantastiche e belle cremose, il fondo di pan di Spagna abbastanza morbido, si sentiva la mano di un maestro pasticcere e la sua artigianalità.

Devo fare i miei complimenti al pasticcere Luigi Presta per la bontà dei due semifreddi, ma sopratutto una lode perché si nota che tutti i prodotti usati sono di estrema qualità, materie prime di pregio che vengono assemblate con maestria e professionalità così da rendere ogni dolce un’esperienza gastronomica emozionante.

Vi aspetto alla prossima esperienza gastronomica, spero voi vogliate interagire con me sui miei social.

Piero Cantore