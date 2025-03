Di seguito pubblichiamo una lettera inviata da un giovane studente universitario di Soveria Mannelli, Giorgio Grano, alle Ferrovie della Calabria. La sua proposta è piena di buon senso e di una visione del futuro che spesso si tende a mettere da parte. In attesa che sia rimessa finalmente in funzione la linea ferroviaria Catanzaro-Cosenza, fondamentale quanto la strada del Medio Savuto (la “strada che non c’è”), la soluzione che individua è non solo possibile ma auspicabile. Anche la nostra speranza (come ilReventino.it) parallelamente alla sua è che questa proposta sia presa in seria considerazione da chi di dovere.

<< Salve. Sono Giorgio Grano, studente all’università della Calabria e residente a Soveria Mannelli. Per motivi di studio usufruisco quasi quotidianamente della linea automobilistica che da Colosimi arriva all’autostazione di Cosenza, per poi raggiungere l’università tramite i mezzi interurbani locali. In luce dell’apertura negli scorsi giorni del nuovo tratto della strada del Medio Savuto (Borboruso – Coraci) mi chiedevo se fosse possibile aggiungere una tratta che possa collegare Soveria Mannelli con Cosenza in maniera diretta.

La mia non è una richiesta legata a un capriccio personale. Ritengo infatti che l’aggiunta di questa tratta sia più che necessaria per i seguenti motivi:

Sono diversi gli studenti che da Soveria, Decollatura o dal nostro circondario più in generale sono costretti a recarsi anzitutto a Colosimi per poter raggiungere Cosenza via pullman. Una corsa diretta da Soveria sarebbe quindi una comodità per tutti loro; La presenza di una tratta del genere sarebbe anche un incentivo per ulteriori studenti universitari a risiedere nel loro territorio piuttosto che a trasferirsi nei pressi dell’università. Si potrebbe dunque porre un freno allo spopolamento giovanile dei nostri centri; Un collegamento diretto con Cosenza darebbe un’ulteriore opzione agli studenti che si apprestano a iniziare i loro studi superiori, dando loro la possibilità di raggiungere comodamente e in poco tempo i vari istituti cosentini (cosa al momento non contemplata da molte famiglie proprio per motivi logistici); La tratta sarebbe senz’altro utile chiaramente anche per tutti coloro che hanno la necessità di recarsi nel capoluogo bruzio per ragioni lavorative, di salute o per semplici esigenze quotidiane; Grazie alla strada di recente apertura Soveria è ora più vicina a Cosenza (raggiungibile in 35 minuti) che a Lamezia Terme, per lo meno in termini di tempo e di comodità.

A tutto ciò aggiungo che Soveria Mannelli ha perso qualunque collegamento con Cosenza da quando, ormai diversi anni fa, venne chiusa la tratta ferroviaria fino a Rogliano. La nostra cittadina si trova al centro esatto della Calabria, ma questo – ahimè – non è che un mero dato geografico che non si riscontra empiricamente. È perciò fondamentale collegare un centro culturalmente ed economicamente importante per la nostra regione come Cosenza a Soveria Mannelli (e quindi all’entroterra della Calabria Centrale), ora più che mai.

Grazie della cortese attenzione.

P.S. Se doveste prendere in seria considerazione la mia richiesta, mi permetto di puntualizzare che, per essere perfettamente efficace e usufruibile da tutti, la tratta dovrebbe prevedere almeno tre viaggi giornalieri nei giorni feriali: mattina, primo pomeriggio, sera (analogamente alla tratta Colosimi-Cosenza). >>