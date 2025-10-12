Decollatura (CZ)- località Passaggio. L’attesa è finita per gli amanti del brivido:”Passaggio Infestato” ritorna a Decollatura per il weekend di Halloween e precisamente 31 ottobre, 1 e 2 novembre, pronto a riconfermarsi tra gli eventi horror più emozionanti della Calabria.

Organizzato con passione dall’Associazione Passaggiari Avanti, l’iniziativa si appresta a trasformare ancora una volta il centro storico di Passaggio in un vero e proprio set cinematografico del terrore. Il cuore dell’evento è il “Percorso Horror”, un cammino agghiacciante che si snoda tra i vicoli e le case

disabitate del borgo di Passaggio. L’atmosfera è resa unica dalla scenografia suggestiva: le strade saranno illuminate dalla fioca luce dei lumini, lasciando spazio a ombre e paure.

Ciò che rende “Passaggio Infestato” un’esperienza autentica è la partecipazione attiva della comunità. Gli stessi abitanti del luogo si prestano come attori, animando le scenografie con performance uniche e suggestive. Per tre giorni, il borgo diventa un palcoscenico a cielo aperto dove la realtà si confonde con l’incubo.

Nelle scorse edizioni, l’evento ha registrato il tutto esaurito, dimostrando una popolarità che travalica i confini del Reventino. Appassionati di horror provenienti da tutta la Calabria fanno ormai di Passaggio Infestato un appuntamento fisso.

Oltre al terrore del percorso principale, l’organizzazione ha pensato anche al divertimento post brivido. La festa dei tre giorni di Halloween sarà completata da un programma di intrattenimento che include musica e Dj set a cura dell’Associazione Lyra.

Il sipario sul terrore si sta per alzare. Gli organizzatori ricordano che per partecipare bisogna prenotare tramite il numero che verrà pubblicato sui profili Facebook e instagram dell’associazione. Non vi resta che prenotare e…preparatevi al brivido.