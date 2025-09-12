Il gruppo del team Cerberus, composto da ragazzi e giovani che possono vantare una corposa esperienza maturata sul campo con l’aggiunta dei costanti aggiornamenti professionali sostenuti, è un punto di riferimento per garantire la sicurezza in eventi, incontri e manifestazioni in Calabria. Sicurezza vuol dire attuare il controllo durante una manifestazione pubblica e garantire che tutto avvenga senza problemi.

Il team Cerberus, nato a Roggiano Gravina, rappresenta sempre di più nel tempo un pnto di riferimento nelle attività di sicurezza, per chi necessità della loro assistenza, ed opera in tutta la Calabria. In verità nel gruppo ci sono amici che si conosce da tempo ed ogni tanto cerchiamo di fornire una mano contribuendo all’attività di comunicazione – come in questo caso scrivendo questa notizia – ma nonostante guardiamo la loro operotività dalla non vicinissima area del Reventino, che appare territorialmente lontana, in realtà non è difficile imbattersi nella loro riservata e indispensabile ma vigile presenza in eventi musicali, spettacoli o manifestazioni pubbliche in giro e nei più disparati luoghi e piazze della Calabria.

“Mantenere la calma nelle situazioni sotto stress, essere sempre educati, essere persone calme e allo stesso tempo forti”. E’ questa la difficoltà più grande da gesitre nel corso delle manifestazioni a cui si è chiamati a fornire sicurezza, riferisce il responsabile del gruppo.

Il team Cerberus ormai da anni domina la scena per quanto riguarda la sicurezza in generale, a partire dal territorio della Valle dell’Esaro, nella vasta area della Calabria settentrionale, ed estendendo l’attività in Calabria dalla costa ionica a quella tirrenica, nei locali soprattutto ma anche nelle piazze degli eventi organizzati nelle feste di paese, concerti ed altre iniziative.

In ogni tipo di evento che sia culturale, sportivo o ricreativo con ospiti vari, di ogni genere e settore, nazionale e internazionale, il gruppo del team Cerberus si distingue per serietà e professionalità, difatti è presente in molti dei maggiori appuntamenti calabresi, inoltre ricordiamo che tra i fattori che determinano la buona riuscita di una manifestazione la sicurezza riveste un ruolo fondamentale.

In definitiva, come funzione, rammentiamo che l’addetto ai servizi di controllo di un gruppo che si occupa di fornire sicurezza nel corso di un avento, ha il compito di garantire la sicurezza all’interno di locali e nel corso degli eventi, regolamentando l’accesso, mantenendo l’ordine, prestando primo soccorso e individuando potenziali pericoli, comunicando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.