Il Palazzetto polivalente di Taverna è una nuova struttura sportiva del territorio che consentirà di fare pallacanestro, calcio a 5, pallavolo ed è stata appena inaugurata.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il primo cittadino di Taverna, Sebastiano Tarantino, e il presidente dell’Unpli Calabria, Filippo Capellupo.

La struttura è stata dedicata a Don Dionisio Frijo, parroco di San Nicola, rettore di San Domenico.

Fare sport in questi luoghi sarà sempre più bello, perché non è finita qui: a breve ci sarà anche un campo di calcio in località Racise e si pensa all’erba sintetica per lo stadio “Pino Donato”.

di Enzo Bubbo