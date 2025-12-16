In occasione del 40° anniversario dell’istituzione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), il Comune di Taverna ospiterà un importante momento di confronto e approfondimento dedicato alla tutela del patrimonio storico-religioso. Sabato 20 dicembre, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Domenico, si terrà il convegno dal titolo “Conservazione e valorizzazione del patrimonio del F.E.C.”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riflessione promosso a livello nazionale sul ruolo del Fondo Edifici di Culto nella salvaguardia, gestione e valorizzazione di beni di straordinario valore storico, artistico e identitario, molti dei quali rappresentano punti di riferimento fondamentali per le comunità locali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali delle autorità presenti. Interverranno il Sindaco del Comune di Taverna, Sebastiano Tarantino, il Prefetto di Catanzaro, dott. Castrese De Rosa, il Direttore Centrale degli Affari di Culto, Prefetto Alessandro Tortorella, l’Arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, e il Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto.

Seguiranno gli interventi tecnici e culturali, che offriranno un contributo qualificato sullo stato di conservazione e sulle prospettive di valorizzazione dei beni del F.E.C. nel territorio. Prenderà la parola la Soprintendente per le Province di Catanzaro e Crotone, dott.ssa Stefania Argenti, il Direttore del Museo Civico, prof. Giuseppe Valentino, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Taverna, Clementina Amelio.

A concludere i lavori sarà il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, la cui presenza sottolinea l’attenzione delle istituzioni centrali verso il tema della tutela del patrimonio ecclesiastico e il valore strategico del Fondo Edifici di Culto nella promozione culturale dei territori.

Il convegno rappresenta un’occasione significativa per rafforzare il dialogo tra istituzioni, esperti e comunità locali, ribadendo l’importanza della conservazione come strumento di valorizzazione, conoscenza e sviluppo culturale.