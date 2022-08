Con il desiderio di instillare e stimolare l’interesse per tutte le scienze, viene promossa nella Città di Taverna una manifestazione capace di ridurre le distanze tra l’astronomia e le persone.

Denominazione del progetto: “La Natura dello Spazio”.

L’evento si terrà per tutto il mese di agosto 2022, a Villaggio Mancuso e al Sila Science Park nel Parco Nazionale della Sila . E’ la prima iniziativa a carattere scientifico promossa dal Comune di Taverna, grazie al sindaco Sebastiano Tarantino e finanziata dalla Regione Calabria con il bando “Esplorando lo Spazio celeste”. Il Festival dal nome tanto evocativo, prosegue oggi il suo percorso. Nel mese di maggio sono state organizzate diverse conferenze con la partecipazione di centinaia di studenti e per agosto si presenta con un programma ricchissimo di eventi e con una formula diffusa sul territorio. Incontri divulgativi sullo spazio celeste, letture astrologiche dei pianeti, osservazioni notturne del cielo, laboratori creativi e scientifici per bambini, una rassegna musicale dedicata a giovani artiste calabresi “Donne sotto le stelle”, spettacoli teatrali per famiglie e bambini con tema lo spazio e il viaggio, incontri di yoga all’aria aperta.

“Promuovere il territorio della Sila piccola, anche con manifestazioni culturali, significa– argomenta il sindaco Tarantino- consolidare un’offerta che ad oggi rappresenta e offre un insieme di attrattori per il turismo , che non ha nulla da invidiare ad altri contesti montani nazionali e internazionali.

Il Parco Nazionale della Sila , il museo di Mattia Preti, Parchi avventura, la Ciclovia dei Parchi e numerose strutture alberghiere ed extra alberghiere, gastronomia e prodotti tipici, offrono soggiorni per soddisfare ogni tipologia di turismo.

La Sila piccola così, anche grazie, a questo importante progetto scientifico per tutti , e in stretto dialogo con altre proposte del territorio, può rappresentare una meta imprescindibile per un soggiorno turistico, per una vacanza culturale o un viaggio dedicato allo sport e all’aria aperta, e in ogni stagione dell’anno (e del cielo) anche sotto le stelle.

Astronomia moderna: una scienza che nasce soltanto pochi secoli fa, ma che accompagna l’uomo da millenni. Il suo scopo è indagare ciò che è insondato, trovando una rotta nella mappa del cielo per scoprire i suoi segreti.

Taverna e l’astronomia: binomio ormai inscindibile.

Enzo Bubbo