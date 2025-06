Intervista al presidente Astorino

“Quest’anno abbiamo allungato di qualche chilometro il percorso, ma ne è valsa la pena”. È una delle frasi che il presidente del Vespa Club Feroleto Antico, Francesco Astorino, ha detto ai nostri microfoni a margine del raduno (il quarto ndr) organizzato domenica scorsa e intitolato «Notturna in Vespa».

Il nutritissimo gruppo, che conta 480 iscritti, è stato premiato, proprio l’11 maggio scorso a Roma, in occasione del Congresso nazionale dei Vespa Club, come Vespa Club più numeroso dell’intera Calabria. Una grandissima soddisfazione per Astorino e i suoi sodali che inforcano la mitica due ruote di Casa Piaggio.

Qui sotto il ritrovo a San Michele e le Vespe posteggiate alla Baracca

Per la cronaca, il percorso scelto quest’anno, ha radunato i partecipanti a Feroleto, per poi snodarsi sulle strade circostanti, tra gli argentei ulivi che circondano l’antico borgo, storicamente ricadente tra i paesi del Reventino, in direzione Lamezia, per risalire poi, scoppiettando, verso Platania dove li attendeva un gustoso apericena al San Michele e proseguire sulla Provinciale in direzione Acquavona. Quindi, valicato il Passo, scendere verso Decollatura per sostare nel meraviglioso scenario della Baracca, locale storico che sorge tra verdissimi castagni e imponenti cerri in località Gesariellu, per concludere la giornata con un’abbondante cena a base di prodotti tipici locali.

Nella nostra intervista potrete ascoltare le parole del presidente Astorino che ha spiegato cosa significa essere un “vespista” e appartenere, orgogliosamente, al gruppo di appassionati più nutrito della Calabria.