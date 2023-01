Con un post su facebook, l’Amministrazione comunale di Decollatura fa sapere di aver ottenuto finanziamenti per istituire parcheggi ad hoc in favore di donne incinte e mamme di bambini piccoli.

Di seguito il testo integrale:

“Un Comune che sia a misura dei cittadini, di ogni cittadino è un obiettivo verso cui è doveroso muoversi.

Proiettato in questa direzione, il nostro Comune, ha partecipato con esito positivo alla selezione per il contributo degli 𝗦𝗧𝗔𝗟𝗟𝗜 𝗥𝗢𝗦𝗔, un fondo destinato a finanziare quei comuni che istituiscono parcheggi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato interessante o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Le aree nelle quali saranno adibiti gli 𝗦𝗧𝗔𝗟𝗟𝗜 𝗥𝗢𝗦𝗔 nel nostro Comune saranno le seguenti:

🤰Piazza G. Perri, in prossimità della sede del Comune, della farmacia, del poliambulatorio e dell’ufficio postale;

🤰Via Vittorio Veneto in prossimità della caserma dei Carabinieri e della Chiesa;

🤰Piazza della Vittoria in prossimità della farmacia”.