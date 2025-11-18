Ha avuto grande successo il Campionato interregionale di combattimento di taekwondo che si è svolto al PalaGallo di Catanzaro sabato 15 e domenica 16 novembre scorsi. Organizzata dal Comitato Fita Calabria e patrocinata dal Comune di Catanzaro, da Sport e Salute, dal Coni regionale e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), la manifestazione ha portato nel capoluogo oltre 600 atleti provenienti da tutto il sud Italia, con migliaia di presenze tra famiglie, tecnici e pubblico.

«È andato tutto molto bene. Abbiamo ricevuto tanti complimenti – racconta il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro – per l’organizzazione, la gestione della gara e il lavoro arbitrale. Siamo riusciti a rispettare pienamente i tempi previsti: sabato abbiamo chiuso nei limiti stabiliti e domenica addirittura in anticipo, consentendo alle palestre provenienti da regioni lontane, come Sicilia e Campania, di rientrare in orari comodi». L’evento è stato di rilievo anche sul piano tecnico. «L’impiego del video replay, utilizzato pure con le cinture colorate e con i bambini, ha migliorato la qualità tecnica e arbitrale e – aggiunge Mascaro – ha consentito agli atleti di comprendere meglio le tecniche valide per il punteggio e di crescere sul piano sportivo». Per due giorni, il PalaGallo è stato gremito di pubblico, con le strutture ricettive cittadine al completo. «Catanzaro – sottolinea Mascaro – ha risposto in modo eccellente. L’accoglienza è stata calorosa e abbiamo raccolto i frutti del lungo lavoro del movimento calabrese. Vogliamo riproporre l’esperienza nel territorio, in quanto il taekwondo è veicolo di sport, educazione e promozione locale».

Nel corso della manifestazione, il pubblico ha potuto ammirare tutte le categorie, dai bambini ai master, fino alle esibizioni di parataekwondo, con le prove di Vincenzo Iacopino, Sofia Mininni e Maila Ricca, molto applauditi. «Abbiamo mostrato per intero – commenta Mascaro – il volto del taekwondo: inclusione, competizione e rispetto, attraverso tutte le classi di età e capacità». Hanno presenziato all’evento, portando il loro saluto, il delegato provinciale del Coni Pino Pipicella, il vicepresidente Francesco Citriniti, Walter Malacrino per Sport e Salute e, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, l’assessore allo Sport, Antonio Battaglia.

«Siamo orgogliosi di aver riportato a Catanzaro – dichiara Battaglia – un evento di questa portata. Il Campionato ha confermato il valore della collaborazione con la Fita e l’importanza di promuovere la nostra città attraverso lo sport, con l’auspicio di ospitare in futuro manifestazioni ancora più grandi». Mascaro ha voluto infine ringraziare tutte le istituzioni per il loro sostegno.