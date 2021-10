di Raffaella De Grazia –

Sport ed inclusione hanno trovato la loro cornice ideale nella straordinaria location dell’Agriturismo “Alla Jumara” – Bioittica della Sorgente a Carlopoli che sorge nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo. E’ proprio in questo piccolo angolo di paradiso che lo scorso 20 ottobre 2021si è svolta la quinta edizione della Gara Nazionale di Pesca rivolta a persone non vedenti e ipovedenti promossa da ANPVI – Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti.

Un’occasione importantissima per promuovere l’attività sportiva indirizzata alle persone affette da disabilità – in questo caso visiva – che ha visto partecipare importanti personalità del mondo dello sport paralimpico nonché numerosi pescatori speciali ai quali è stata fornita non solo tutta l’attrezzatura necessaria per gareggiare, ma anche il supporto dei volontari-coach Maurizio Porro, Andrea Straface, Santo Sarpa e Francesco Marasco.

Divertimento, agonismo ed emozione hanno caratterizzato lo svolgimento del torneo, che ha portato sul podio Enzo Broccolini, medaglia d’oro davanti alla seconda classificata Maria Caterina Meduri e al terzo classificato Mario Canino. La gara è stata diretta da Filippo Amantea e Giovanni Rizzuto, giudici federali nazionali di gara.

Soddisfatti per la riuscita dell’evento gli organizzatori che hanno potuto contare sul prezioso aiuto della Fondazione Famiglia Puma (in prima linea per il sostegno e l’integrazione delle persone affette da disabilità visiva) e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici della Pesca; fondamentale è stata anche la presenza del presidente del Comitato Paralimpico regionale Calabria Antonino Scagliola, del presidente FIPSAS Regionale Calabria Antonio Di Bilio, del presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Lega Navale Italiana Team Paola Vincenzo Licursi, del responsabile Istruttori XAP Andrea Carelli, del consigliere cComunale di Carlopoli Serafino Guerrino e Taula Monica vicepresidente vicario dell’ANPVI.