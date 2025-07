Prima di due speciali proiezioni estive al TIP Teatro di Lamezia Terme, questo venerdì 11 luglio in due repliche, alle 18:00 e alle 21:00, arriva “Spiaggia di Vetro“, il film dello statunitense Will Geiger girato ampiamente in Calabria (Villa San Giovanni, Cannitello, Serra San Bruno).

Salvo, un pescatore siciliano segnato da una tragedia, ha abbandonato il mare per rifugiarsi tra le montagne della Calabria. Ma la notizia della malattia del padre lo costringe a tornare nel villaggio costiero dove è cresciuto. Lì trova la casa di famiglia occupata da Binta, una giovane donna di origine africana, e dal figlio Moussa. Inizia così una convivenza forzata e silenziosa, carica di diffidenza e tensioni sotterranee. Salvo tenta in ogni modo di allontanarli, ma qualcosa lo trattiene. Intanto, insieme a Moussa, rimette in sesto la vecchia barca del padre, e tra i due nasce un legame inatteso. Binta sostiene di aver accudito l’uomo negli ultimi mesi, e le certezze di Salvo cominciano a vacillare. Il dolore rimosso riaffiora, insieme a un desiderio confuso di redenzione. Mentre affronta una battaglia legale per la custodia della figlia, Salvo è costretto a guardare in faccia la colpa che lo ha segnato. Forse, solo lasciando andare il passato, potrà ritrovare sé stesso.

Il Trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=GqTwvHkznMU

Spiaggia di Vetro è un film sul perdono, sull’eredità emotiva e sull’incontro tra solitudini. Un racconto intimo che esplora la possibilità di rinascere proprio nel luogo dove tutto sembrava perduto. Per la sua realizzazione, il regista Will Geiger ha trascorso 4 anni vivendo e lavorando con i pescatori lungo lo Stretto di Messina.