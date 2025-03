Riceviamo e pubblichiamo nella sua interezza, una nota stampa del gruppo consiliare del comune di Soveria Mannelli, Fiore di Lino in cui si esprime soddisfazione per l’apertura del primo tratto dell’arteria Medio Savuto.

Un passo fondamentale – scrivono – è stato compiuto per il nostro territorio: l’apertura del primo tratto della strada del Medio Savuto. Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate e dei lunghi tempi di realizzazione, ma oggi guardiamo al futuro con ottimismo. Questo risultato segna un punto di svolta per le nostre comunità, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita.

Il gruppo Fiore di Lino per Soveria -prosegue la nota – ha da sempre portato avanti con determinazione le istanze della nostra comunità, ottenendo risposte concrete su temi cruciali come l’istruzione, le infrastrutture e i

servizi sanitari.

Istruzione: abbiamo difeso con forza la direzione scolastica di Soveria Mannelli e ci siamo adoperati per migliorare le condizioni degli istituti tecnici e professionali, consapevoli dell’importanza di un’istruzione di qualità per il futuro dei nostri giovani.

Infrastrutture: abbiamo ottenuto interventi significativi sulle strade provinciali, con la bitumazione e la canalizzazione delle acque in diversi tratti, e la realizzazione dei marciapiedi in località Scaglioni, migliorando la sicurezza e la viabilità.

Trasporti: Abbiamo sostenuto con convinzione l’importanza della linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro, consapevoli del suo ruolo fondamentale per la mobilità del nostro territorio.

Sanità: Continueremo a batterci per il potenziamento dei servizi sanitari, perché la salute dei nostri cittadini è una priorità assoluta.

Ringraziamo il Presidente della Provincia Amedeo Mormile, il Vicepresidente Francesco Fragomele per la sua costante presenza e operatività, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Vicepresidente Filippo Pietropaolo, ringraziamo il Sottosegretario Wanda Ferro e il consigliere Antonio Montuoro, sempre vicini al nostro territorio.

Siamo fiduciosi – conclude lo scritto – che a breve sarà emanato il decreto per i fondi (15 milioni di euro da spendere entro il 2027) destinati al completamento della strada fino a Decollatura. Il nostro impegno per il benessere della cittadinanza non si ferma. Continueremo a lavorare con dedizione per garantire un futuro migliore all’area Reventino-Savuto.